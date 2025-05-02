美國經濟放緩仍難降息？經濟學家：Fed恐等到9月才出手

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-02 20:20

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彭博周五 (2 日) 報導，儘管美國經濟前景日益黯淡，但多數經濟學家仍預估，聯準會 (Fed) 今年僅會進行兩次降息，且最快要等到 9 月才會啟動。

根據彭博 4 月 25 日至 30 日進行的最新調查，高達 75% 的經濟學家預測美國經濟在未來 12 個月內將陷入衰退，或至少出現零成長的邊緣情況，較 3 月的 26% 大幅升高。然而，受訪者中位數預估，聯準會僅會在 9 月與 12 月各降息一次，每次幅度為 1 碼 (25 個基點 / 0.25 個百分點)。

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Fed 下一次決策會議預定於 5 月 6 日至 7 日召開，外界普遍認為，決策官員將維持目前利率水準不變，觀察美國最新對全球加徵關稅政策的實際經濟效應。

美國首季經濟萎縮 通膨與就業成政策拉鋸焦點

新公布的數據顯示，美國經濟在 2025 年第一季出現自 2022 年以來首度萎縮，主因是企業為避免新關稅而提前進口，導致國內生產毛額 (GDP) 下降。不過，個人消費等內需項目仍維持一定韌性。

勞動市場方面，今年雇用活動仍穩健進行，儘管成長步調較前幾年放緩，失業率仍維持在低檔。通膨方面，距離 Fed 的 2% 目標仍有距離，2024 年下半年以來降溫進展停滯，但 3 月數據顯示部分價格壓力已有趨緩跡象。

經濟學家表示，關稅、稅改、移民政策收緊與放鬆管制等新政措施，將可能對未來的通膨與就業產生牴觸影響，甚至迫使聯準會的「雙重任務」(穩定物價與充分就業) 面臨直接衝突。

根據調查，43% 受訪者認為聯準會將先維持利率不變，後續視經濟疲弱再降息；32% 則預期 Fed 將優先降息以支撐經濟；另有 25% 主張，為對抗通膨，Fed 應維持現有高利率不變。

「川普威脅」籠罩 Fed 人事 經濟學家憂市場劇震

面對美國總統川普重新主政後的施政方向，經濟學家也表達出高度警戒。調查顯示，所有受訪者一致認為，若川普試圖撤換 Fed 主席鮑爾，將對金融市場帶來「嚴重負面反應」。

其中近三分之二認為，這類舉措將引發「嚴重且持續的市場動盪，甚至可能演變成金融危機」。餘下受訪者雖預期市場反應可能相對短暫，但同樣認為衝擊將相當劇烈。

4 月中旬，川普曾公開批評 Fed 升息立場，並由白宮國家經濟會議主席哈塞特 (Kevin Hassett) 表示，總統正研究是否具備撤換鮑爾的權力，消息曝光後，美股下挫、美債殖利率飆升。雖然川普後來改口「無意撤換鮑爾」，但市場情緒仍未完全緩解。