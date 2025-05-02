傳美對日汽車鋼鐵關稅不鬆口 雙方合作恐受阻

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-02 19:47

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根據《日經》(Nikkei) 周五 (2 日) 報導，美國與日本近日在華府進行貿易談判，雖雙方皆有釋出合作意願，但美方在汽車、鋼鐵與鋁等關鍵項目的關稅上堅持立場，令日方感到難以合作。

報導指出，美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 與日本首席貿易談判代表赤澤亮正 (Ryosei Akazawa) 於周四在華盛頓會面。會中美方提出一份貿易協議的架構草案，但在關稅議題上幾乎未做出讓步。

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日本方面則提出一系列旨在縮小對美貿易順差的措施，包括檢討汽車進口的非關稅障礙、擴大採購美國農產品等。不過，日方官員認為，若美國持續維持對日本車輛與鋼鋁產品的高關稅，雙邊合作恐怕難以推進。

日本首相石破茂 (Shigeru Ishiba) 於周五稍晚接受《富士新聞網》(Fuji News Network) 專訪時明確表示：「以汽車為代表的這些關稅，是完全無法接受的。」

石破茂指出，日本確實有意協助減少美方貿易赤字，並承諾會努力達成，但前提是不能犧牲日本的就業機會。他強調：「減少美方赤字應有可行空間，但絕不能以日本民眾的飯碗為代價。」