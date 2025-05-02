美債跳水！降息還要等？4月非農就業太強Fed不敢鬆手

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-02 22:40

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根據彭博報導，受優於預期的 4 月非農就業報告影響，美國公債殖利率周五 (2 日) 全面走高，顯示市場下調對聯準會 (Fed) 短期內降息的押注，反映出投資人認為關稅與經濟不確定性尚未對勞動市場構成實質衝擊。

美國 2 年期公債殖利率盤中一度上升 8 個基點至 3.78%，10 年期與 5 年期殖利率也跟進走揚。非農就業人口增幅達 17.7 萬人，為所有彭博彙整預測中最強，強化市場對 Fed 短期內按兵不動的預期。

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Fed 基金期貨價格顯示，市場目前預期今年全年僅將降息約 85 個基點，低於報告公布前的 90 個基點預估，顯示降息次數可能從 4 次減為 3 次，甚至有越來越多投資人押注今年不降息的交易策略，並在數據公布前加碼部署。

貝萊德 (BLK-US) 投資組合經理人羅森柏格 (Jeffrey Rosenberg) 表示：「這份數據尚未反映政策衝擊，除非我們看到失業率明顯上升，否則 Fed 不會輕易出手。」

數據仍顯韌性 降息時點可能延後至 2025 下半年

近兩日，美債殖利率連續走升，反映市場逐步消化來自川普政府新一波關稅措施可能產生的通膨壓力與經濟拖累。本周四，美國製造業調查數據優於預期，也加劇債券拋售壓力。

分析師指出，目前市場正處於兩難情境：一方面來自調查數據與消費者信心指標 (如密大調查) 都顯示悲觀，但另一方面包括非農就業等「硬數據」卻仍具韌性。4 月消費者信心甚至跌至近五年新低，與強勁就業數據出現明顯落差。

期貨市場數據顯示，截至周五為止，市場完全反映今年僅三次 1 碼 (25 個基點 / 0.25 個百分點) 的降息預期，而非原先預估的四次；同時，也有交易部位大舉加碼「全年不降息」的選項，顯示對政策轉向的懷疑情緒正在升溫。

貿易不確定性持續中 Fed 等待更多數據再行判斷

報導指出，美債市場波動加劇，也與未來關稅政策走向不明有關。目前美國與中國、日本等主要貿易夥伴正在展開或籌劃新一輪談判，中國近期也悄悄針對約 400 億美元美國進口商品給予關稅豁免，試圖緩和貿易衝突對自身經濟的衝擊。

Fed 官員目前保持觀望，等待更多頂層經濟數據出爐後再行研判。Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 曾在 4 月底表示，除非失業率明顯上升，否則不支持啟動降息。Mizuho 策略師 Gomez-Liechti 則指出：「目前看來，關稅尚未對就業市場造成重大影響，政策不確定性反而讓 Fed 更沒有理由急於寬鬆。」