歐元升值壓力加劇 市場預期歐洲央行加速降息

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-29 02:00

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隨著歐元匯價持續走強，引發跨大西洋政策制定者關注，市場對歐洲央行 (ECB) 今年加速降息的預期明顯升溫。

根據摩根大通 (JPM-US)、法國巴黎銀行(BNP Paribas) 與丹麥銀行 (Danske Bank) 等機構預測，歐元匯率年底前可能升破 1 歐元兌 1.20 美元，遠高於三個月前市場普遍預期的接近平價水準。僅在 4 月，交易員對 ECB 降息預期就上調了約 50 個基點。

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歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 坦言，歐元升值趨勢「違反直覺」；美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 也罕見表態，預測歐洲央行將進一步降息以壓制歐元走勢。

BCA Research 歐洲策略主管薩瓦里 (Mathieu Savary) 表示：「如果匯率從 1.01 美元急升至 1.20 美元，確實會構成重大問題。」

貿易戰推動資金轉向 歐元意外走強

高盛 (GS-US) 經濟學家指出，自 3 月初以來，歐元相對主要貿易夥伴貨幣升值約 5%，預估將使未來兩年歐元區通膨率各下降約 0.2 個百分點；若歐元進一步升值，通膨抑制效果可能加倍。

市場預期 ECB 加快寬鬆步調

Barings 投資組合經理 Brian Mangwiro 預測，若歐元升破 1.20，歐洲央行年底前需將政策利率從目前的 2.25% 降至 1.5% 以下。他表示：「歐元區通膨已明顯下滑，若強勢歐元加劇通縮壓力，終端利率應降至 1% 左右。」

目前歐元兌美元匯率徘徊在 1.1361 附近，預料 4 月將創下自 2022 年 11 月以來最大單月漲幅。

自去年 6 月以來，歐洲央行已連續七次降息，市場正關注未來政策動向。ECB 首席經濟學家 Philip Lane 及管委會成員 Olli Rehn 皆警告，歐元走強將壓抑區域經濟復甦。

摩根大通私人銀行外匯策略主管 Sam Zief 指出：「歐元持續升值將使歐洲央行更難延後降息。」

市場聚焦 6 月新通膨預測

投資人正聚焦歐洲央行 6 月更新的通膨預測，以研判降息節奏。ECB 在 3 月預估 2026 年和 2027 年通膨率分別為 1.9% 與 2%，當時計算基準匯率為 1 歐元兌 1.04 美元，遠低於當前水準。

此外，瑞士央行 (SNB) 也面臨類似壓力，強勢瑞郎引發市場預期，瑞士今年稍晚可能將政策利率自 0.5% 調降至負值區間。