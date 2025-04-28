日銀預料維持利率不變 關稅與日元走勢成新變數

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-28 19:15

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日銀 (日本央行 / BOJ 將於本周四 (5/2) 舉行貨幣政策會議，預料利率維持不變，同時警告美國關稅升溫對脆弱經濟帶來的新風險，可能讓貨幣政策暫時停滯。

消息人士透露，由於國際貨幣基金 (IMF) 近期下修全球成長預測，加上各國政策制定者憂心美國貿易政策進一步衝擊經濟，這些因素可能影響日銀總裁植田和男的決策態度。植田日前於華盛頓與 20 國集團 (G20) 國家代表會晤後表示，若日本經濟持續溫和復甦，且基本通膨能朝 2% 目標邁進，日銀將繼續推進升息步調。

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儘管日銀預計將下修經濟成長預測，但同時也將釋出訊息，認為即使美國提高關稅，對日本薪資成長與物價上漲的推動力仍不會被逆轉，這些因素仍是日銀未來進一步升息的關鍵支撐。

然而，貿易緊張局勢已開始影響大型出口企業，原本帶頭調升薪資的企業，現在也考慮明年可能放緩加薪步伐，這將使貨幣政策正常化的道路比預期更漫長。

一位 IMF 高層官員指出：「目前成長與通膨的風險均偏向下行。」預期這將使日銀進一步推遲升息時程。

此次為期兩天的會議，市場普遍預期日銀將維持短期利率在 0.5% 不變，並在季度展望報告中，將達成 2% 通膨目標的時點由目前預估的 2025 年下半年，延後至更晚時間。

日元貶值壓力增添變數

另一方面，川普政府啟動的關稅政策重擊金融市場，迫使包括日本在內的各國積極尋求與美方協商，避免出口產業受損。對日本而言，汽車出口被課徵 25% 關稅，尤其打擊沉重。

花旗研究 (Citi Research）) 全球首席經濟學家席茲 (Nathan Sheets) 指出：「關稅上路前，東京的經濟氛圍似乎正逐漸轉好；但汽車等領域遭到加稅後，我們認為日銀今年不會再升息。」

儘管外部風險升高，日銀仍有理由避免對政策前景釋出過於鴿派的訊號。日本國內食品價格上漲，推動東京都 4 月核心通膨升至兩年新高，成為全國趨勢的領先指標。