〈美股早盤〉主要指數小幅走高 投資人靜待財報潮與貿易談判進展

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-28 21:39

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美股主要指數周一 (28 日) 小幅走高，投資人靜待本周密集登場的企業財報與關鍵經濟數據，同時關注川普推動的貿易談判進展。標普 500 指數小幅上漲，市場焦點集中於大型科技股財報及美國與主要貿易夥伴間協商的最新消息。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 250 點或近 0.6%，那斯達克綜合指數跌近 20 點或近 0.1%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數跌近 0.5%。

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美國股市期指周一盤前變動不大，投資人聚焦市值總計達 20 兆美元的超級財報周，同時緊盯美國與亞洲夥伴間貿易談判的進展。

川普 4 月 2 日宣布的新一輪全球性關稅措施曾引發市場劇烈波動，但近期情緒略為緩和。市場正密切觀察即將出爐的企業財報，評估貿易政策對企業獲利的影響。同時，本周公布的美國經濟數據也可能增強聯準會 (Fed) 提前降息的希望。

標普 500 期貨在美股連續四個交易日上漲後幾無變動，這波漲勢為 1 月以來最長。歐洲斯托克 600 指數 (Stoxx 600) 則因義大利併購消息提振，上漲 0.5%；Mediobanca 提出以 63 億歐元 (約 71 億美元) 收購保險公司 Generali SpA 旗下財富管理部門。

另一方面，美國 10 年期公債殖利率上升 4 個基點，美元盤中一度反彈後回落。金價則下跌最多 1.6%，因投資人獲利了結，認為金價漲勢過快。

超級財報周登場 聚焦科技巨頭

以市值計算，本周是今年財報季中最繁忙的一周，標普 500 成分股中市值高達 20 兆美元的公司將陸續公布業績。

此外，美國本周五 (5/3) 即將公布的非農就業報告也將成為檢視經濟健康度的重要指標。嘉信理財 (Charles Schwab) 固定收益首席策略師瓊斯 (Kathy Jones) 指出：「本周的經濟數據整體上可能不會太差，因為這些數據反映的時間點在關稅公告之前。我要特別關注 ISM 數據和就業報告，看是否出現疲軟跡象。」

貿易談判進展受矚

投資人也密切關注美國貿易談判動向。川普近日表示，不太可能再延後提高關稅的時程。亞洲各國，由於面臨美國高達「對等關稅」的壓力，已積極領頭與美方展開協商。

巴克萊外匯策略全球主管 Themistoklis Fiotakis 指出：「若政策逐步明朗化且可量化，市場有望逐步回穩。」

美財長貝森特：積極推進雙邊協議

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 透露，目前白宮已草擬與約 18 個國家的貿易談判框架，其中包含共同議題模板，協助各國洽談。貝森特強調，目前正與 17 個關鍵貿易夥伴 (不包括中國) 推進雙邊協議。

他重申，北京無法長期承受 145% 的關稅壓力，最終將被迫重回談判桌。

不過，法國興業銀行 (Societe Generale) 新興市場研究主管卡倫 (Phoenix Kalen) 提醒，即使美國與日本、南韓等亞洲國家可能達成初步協議，但受到中國反應影響，最終協議範圍恐將受限。

截至台北時間周一（28 日）21 時許：

焦點個股：

達美樂披薩 (DPZ-US) 早盤股價下跌 0.82%，至每股 483.59 美元

達美樂披薩 (Domino"s Pizza) 美股盤前公布第一季美國同店銷售額意外下滑，原因是高通膨和宏觀經濟不確定性導致消費者減少外出用餐支出。根據 LSEG 彙編的數據，這家全球最大披薩連鎖店的美國同店銷售額下降 0.5%，而分析師平均預期為成長 0.5%。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價下跌 0.75%，至每股 110.18 美元

根據《華爾街日報》(WSJ)報導，中國科技巨頭華為 (Huawei) 正準備測試最新、最強大的人工智慧 (AI) 處理器 Ascend 910D。華為希望這款晶片能在部分領域取代美國晶片龍頭輝達的高階產品，彰顯中國半導體產業在美國封鎖下依然保持著韌性。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤股價上漲 0.38%，至每股 189.71 美元

川普關稅引爆連鎖反應，價格飆漲正在席捲美國市場。自 4 月 9 日以來，亞馬遜平台上已有 930 種商品漲價，平均漲幅達 29%；Shein 在美國大部分漲價發生在上周五，美容和健康類商品中排名前 100 的產品平均漲價 51%，部分品類商品價格暴漲高達 377%。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

摩根士丹利首席美股策略師威爾遜 (Michael Wilson) 表示，美元走弱將支撐美國企業獲利，並有助於美國股市在全球市場中維持相對優勢。