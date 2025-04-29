R.I.P. Temu？川普關稅下美國消費者哀號

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-29 01:10

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中國電商平台 Temu 近日在美國網站上加徵高達 145% 的「進口費」，作為回應美國總統川普實施的新一輪對中商品高額關稅。

根據《CNBC》周一 (28 日) 報導，拼多多 (PDD-US) 旗下跨境電商 Temu 自上周五起陸續調漲價格，並在帳單中新增高額進口費用。這筆進口費往往超過商品本身價格，導致訂單總額翻倍。

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以一件原價 18.47 美元的夏季洋裝為例，加計 26.21 美元進口費後，最終售價達 44.68 美元；一件 12.44 美元的兒童泳衣，加上 18.68 美元進口費後，總價升至 31.12 美元。

Temu 在官網上表示：「進口商品可能需支付進口費用，該費用包含所有海關相關程序及成本，並代表客戶向海關繳納的稅費。」但同時也指出，「所列金額未必完全等同於實際繳交的金額」。

截稿前，目前 Temu 未對媒體置評。

Shein 同步調漲價格 但不收進口費

與 Temu 相似，另一家中國折扣電商 Shein 近期也調高了美國站商品價格。但不同的是，Shein 選擇直接將關稅成本內含於商品售價中，在結帳頁面標註：「已包含關稅，無須額外支付。」

兩家業者早前已警告，隨著川普宣布 145% 對中關稅並預計於 5 月 2 日取消 800 美元以下小額豁免門檻 (de minimis rule)，商品價格將被迫上調。該免稅政策曾是 Temu 與 Shein 快速攻占美國市場的關鍵優勢。

Temu 表示，因全球貿易規則與關稅政策改變，營運成本上升，將自 4 月 25 日起進行價格調整。

Temu 美國業務受挫 排名大幅下滑

受關稅衝擊，Temu 已大幅削減在美國的線上廣告支出，根據 Sensor Tower 數據，Temu 在蘋果 (AAPL-US)App Store 的排名已由前 10 名滑落至第 73 名，Shein 則從上月的第 15 名降至第 54 名。

Temu 時代結束？！

在 Reddit(RDDT-US) 等社群平台上，大量消費者對 Temu 加徵高額進口費表達不滿。有網友在討論串中寫道：「從億萬富翁變成窮光蛋只花了一天時間。」不少人感嘆：「R.I.P. Temu，短暫而美好的時光結束了。」