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美財長：解決貿易緊張責任在中國 高關稅難以為繼

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-28 20:35

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美財長：解決貿易緊張責任在中國 高關稅難以為繼(圖：REUTERS/TPG)

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周一 (28 日) 表示，緩解當前美中貿易緊張局勢的責任應由中國承擔，因中國對美出口規模遠大於美國對中出口。

貝森特在接受《CNBC》節目《Squawk Box》專訪時指出：「我認為，應由中國主動降溫，因為他們對我們出口額是我們對他們的五倍。120%、145% 的高額關稅是無法長期維持的。」


這番言論針對市場近期對貿易局勢變化的高度敏感發表。美國總統川普 4 月 2 日宣布對全球多數貿易夥伴徵收廣泛性關稅，一周後又補充表示，將暫時維持 10% 的全面性關稅，但針對個別國家的更高關稅將延後 90 天實施。

貝森特強調，儘管局勢緊張，美國在貿易談判上已有進展，特別是與印度之間。他表示：「我猜測印度可能會成為我們率先簽署協議的對象之一，請大家拭目以待。」

歐洲對強勢歐元感到憂慮

除了亞洲地區外，貝森特也指出，貿易緊張局勢引發貨幣市場動盪，歐洲國家目前對於歐元升值感到焦慮。他表示，自年初以來，歐元兌美元已上漲近 10%，今年初雙方曾一度接近平價。

貝森特預測，歐洲央行 (ECB) 將可能啟動降息行動以試圖壓低歐元匯價。他說：「你會看到歐洲央行開始降息，試圖讓歐元走貶。歐洲人不希望看到強勢歐元，而我們維持強勢美元政策。」

美方強調不在媒體上談判

針對外界關注的美中談判進展，貝森特透露，目前已有多個國家向美方提出「非常好的提案」，美國正進行評估。不過，他也強調，白宮不會透過媒體公開談判細節。

川普上周表示，他已與來訪的中國官員就貿易問題進行溝通，但有其他報導指出，中國官員此次訪美主要是參加世界銀行與國際貨幣基金組織 (IMF) 年會，而非進行正式談判。

目前，美中貿易談判狀態仍不明朗，市場持續關注後續發展對全球供應鏈、貨幣市場與資產價格的潛在影響。

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