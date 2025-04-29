保時捷考慮在中國停售電動車 執行長稱未將小米當對手

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-29 08:10

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據《IT 之家》周一（28 日）報導，在 2025 年上海車展期間，保時捷執行長奧博穆透露一項重要消息：未來兩到三年內，保時捷可能停止在中國市場銷售電動車。

據《界面新聞》報導，奧博穆在接受媒體採訪時表示，保時捷在中國的電動車銷量相對較低，但其並未透露具體銷售情況。

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此前保時捷曾在電動車領域積極推進。去年 4 月，保時捷全新純電動 Macan 面向中國市場發售，建議零售價人民幣 72.8 萬元起，新款 Taycan 4 也同步發售，建議零售價 103.8 萬元起。

數據顯示，2024 年前三季，Taycan 全球交付量僅 1.4 萬輛，年降 50%，這也從側面反映其電動車型在全球市場面臨一定挑戰。Taycan 4 是保時捷旗下純電動中大型車。

銷量不佳的不僅是電動車。該公司在 4 月初公布的第一季全球汽車交付量數據顯示，受中國和歐洲需求下降影響，該季全球交付量為 71,470 輛，年減 8%。中國市場交付量銳減 42% 至 9,471 輛，比去年同期少近 7,000 輛。

中國市場曾是保時捷重要增長引擎。2021 年，保時捷在華銷量達到 9.57 萬輛，佔全球市場 30%。

然而，自 2022 年起，銷量連續三年下滑，2024 年降至 5.7 萬輛，今年第一季更跌破萬輛大關，幾乎寫下近十年來最大降幅。

保時捷在中國市場面臨激烈競爭。本土新能源車品牌迅速崛起，在性價比、智慧化等方面不斷發力，搶佔市場。

但保時捷未針對中國市場開發專屬車型，這與其他國際品牌形成鮮明對比。例如，奧迪在中國設立純電動品牌 AUDI，並推出加長版轎車和 SUV，迎合中國消費者對後排空間的偏好。

在定價上，保時捷也無意讓步。奧博穆強調，保時捷不會盲目追求銷量，將堅持維持「符合保時捷定位」的價格策略。因此，保時捷預計今年發布的新款卡宴 EV 價格依然不菲。