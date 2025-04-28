川普上任百日行情失色 美股表現創50年最差

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-28 23:40

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根據《CNBC》周一 (28 日) 報導，美國總統川普上任以來的前 100 個交易日，美股表現創下自 1970 年代以來最糟紀錄之一，僅次於前總統尼克森 (Richard Nixon) 第二任期初期。

根據 CFRA Research 統計，自 1 月 20 日川普宣誓就職至 4 月 25 日收盤，標普 500 指數累計下跌 7.9%，為自 1973 年以來最糟糕的總統百日開局紀錄之一。當年尼克森為對抗通膨推出一系列經濟措施，導致美國經濟陷入 1973 至 1975 年的衰退，而後更因水門案於 1974 年辭職。

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一般而言，美國總統上任後的百日平均可帶動標普 500 指數上漲約 2.1%。此次川普開局的急跌，與過往平均表現形成鮮明對比。

川普從選後行情轉為貿易戰陰影

川普於 2024 年 11 月勝選後曾一度提振市場信心，當時標普 500 指數自選舉日至就職日累計上漲 3.7%，創歷史新高。投資人原寄望這位商人出身的總統將推動減稅與放寬監管政策，帶來經濟繁榮。

然而，川普上任後迅速轉向施行更具爭議性的競選承諾，尤其是貿易政策方面的強硬立場，引發市場對通膨上升及經濟衰退風險的擔憂。

4 月初，川普宣布對多國商品施加「對等關稅」(Reciprocal Tariffs)，導致標普 500 指數在短短兩天內暴跌 10%，短暫陷入熊市區間。儘管川普隨後將部分新關稅推遲 90 天，稍稍緩解市場恐慌，但投資人信心仍未完全恢復。

分析師：當前反彈可能只是短期現象

儘管標普 500 自 2 月 19 日創下 6,144.15 點的歷史高點後有所回落，但截至上周五收盤仍處於 5,525.21 點，幾乎抹去選後至今的所有漲幅。

《股市交易年鑑》(Stock Trader’s Almanac) 主編 Jeffrey Hirsch 表示，目前的市場回升可能僅是熊市反彈，他警告：「我還不認為我們已經脫離險境，華府的不確定性與政策模糊性依然令人擔憂。」

川普尚有兩個交易日的時間彌補失地。若標普 500 本周出現顯著反彈，將有機會避免成為史上第二差的總統百日表現，僅次於小布希 (George W. Bush) 在 2001 年任期初期所創下的 6.9% 跌幅。