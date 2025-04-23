川普關稅效應浮現！美4月製造業PMI初值勉強擴張、服務業急轉弱

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-23 22:40

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美國最新商業活動調查顯示，隨著川普政府實施新一輪關稅並推升通膨壓力，美國企業面臨的經濟不確定性加劇，整體商業擴張動能明顯放緩。市場專家警告，美國經濟恐陷入「成長疲弱＋物價高漲」的停滯性通膨風險。

標普全球 (S&P Global) 周三 (23 日) 公布的 4 月美國綜合採購經理人指數 (PMI) 初值，自 3 月的 53.5 大幅降至 51.2，為自 2023 年 12 月以來最低水準，也反映第二季初期經濟活動成長趨緩。儘管仍高於代表景氣榮枯線的 50，但企業信心與未來展望同步下滑。

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標普全球首席經濟學家威廉森 (Chris Williamson) 表示：「4 月企業產出僅以折合年率 1% 的速度擴張，製造業雖略有復甦，但服務業需求明顯降溫，特別是出口如旅遊與跨境服務表現疲弱。」

製造業 PMI 初值從 3 月的 50.2 升至 50.7，優於市場預估的 49.0，但整體訂單增幅有限。相對地，服務業 PMI 初值從 54.4 下滑至 51.4，跌幅大於預期。標普全球指出，服務業出口創下 2023 年以來最大萎縮幅度，導致整體需求放緩。

美 4 月製造業 PMI 初值勉強擴張、服務業急轉弱。(圖：ZeroHedge)

關稅引爆價格壓力

報告指出，近期物價壓力明顯上升，企業轉嫁成本、調高售價的情況更為普遍。4 月企業「售價指數」升至 13 個月新高 55.2，遠高於 3 月的 53.5，反映進口關稅、原物料價格與薪資成本齊升，推高整體通膨壓力。

威廉森補充說：「目前關稅被普遍視為價格上漲的主因之一，尤其在製造業，價格上漲速度創近兩年半以來新高，這些價格壓力終將傳導至消費者通膨，讓聯準會 (Fed) 降息空間受限。」

拜登卸任後，由川普再次擔任總統後啟動的新一輪「關稅復興計畫」，已大幅提高平均關稅稅率，包括對中國進口商品加徵高達 145% 的關稅、普遍 10% 的「萬國稅」與針對汽車、鋼鋁等特定品項的 25% 附加稅。

此外，川普 4 月宣布對 50 多個貿易夥伴祭出報復性關稅，並給予 90 天緩衝期，造成企業在新制上路前進行大量進口備貨，這類「提前下單效應」也扭曲了短期的製造業數據，恐難持久。

展望惡化、就業意願轉弱

數據同時顯示，企業對未來 12 個月的經濟前景信心跌至 2022 年 7 月以來最低。製造業與服務業雇主均表達對景氣與需求的擔憂，就業指數也從 3 月的 51.5 降至 50.8，顯示企業招聘意願明顯趨弱。

多位經濟學家認為，第一季美國國內生產毛額 (GDP) 年增率可能低於 0.5%，相較去年第四季 2.4% 的成長大幅放緩。初步 GDP 數據將於下周公布，屆時將與川普重返白宮滿百日時間點重疊，格外受市場矚目。

美國今年第一季 GDP 成長恐不樂觀。(圖：ZeroHedge)