德國航運巨擘赫伯羅德：關稅戰導致中國對美出口大減近三成
鉅亨網編譯段智恆 2025-04-23 19:22
德國航運巨擘赫伯羅德 (Hapag-Lloyd) 周三 (23 日) 表示，受到中美貿易衝突影響，該公司約有三成原定從中國出口至美國的貨運訂單遭客戶取消。該公司發言人指出，這些變動反映出企業對當前中美貿易局勢的高度戒慎。
赫伯羅德補充說，隨著中國出口量下滑，來自泰國、柬埔寨與越南的貨運需求則「大幅上升」，顯示企業正在調整供應鏈，尋求避開美方對中商品的高額關稅。
在美國總統川普實施關稅政策後，美方對中國商品的關稅總額達到 145%，而中國對美商品的報復性關稅也達 125%。這場持續升溫的貿易戰已對全球供應鏈與航運業造成深遠影響。
Hapag-Lloyd 指出，為因應中國出口減少的狀況，公司已在部分美國航線上改採小型船隻運營，但航班班次則維持不變。
國際貨幣基金 (IMF) 日前也發出警告，表示由於美國對主要貿易夥伴實施高關稅，預期全球經濟成長將進一步放緩。
川普則於同日表示，對與中國達成降低關稅的協議仍抱持希望，但也警告「若無法達成協議，美方將自行訂定條件」。
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