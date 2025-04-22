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IMF大幅下修全球成長預測 警告關稅戰恐重創世界經濟

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-22 21:31

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IMF大幅下修全球成長預測 警告關稅戰恐重創世界經濟(圖：REUTERS/TPG)

國際貨幣基金 (IMF) 周二 (22 日) 發布最新《世界經濟展望》(World Economic Outlook)報告，罕見在短短 10 天內完成更新，大幅下修全球與主要經濟體成長預測，並警告美國總統川普掀起的關稅戰正在對全球經濟造成深遠衝擊，全球貿易與成長面臨下行風險。

全球經濟成長預測全面下修 今年僅成長 2.8%

IMF 將 2025 年全球經濟成長率預測由原先的 3.3% 下修至 2.8%，並將 2026 年預測調降至 3%，雙雙創下新冠疫情以來最低水準。這也將是自 2009 年以來的第二差表現，凸顯全球經濟遭遇重大逆風。

IMF 首席經濟學家古林查斯 (Pierre-Olivier Gourinchas) 指出：「我們正進入一個全新時代，過去 80 年運作的全球經濟體系正被重塑。」

關稅衝擊廣泛 美中皆遭大幅下修

IMF 指出，美國廣泛祭出的關稅政策已使該國有效關稅水準升至百年來高點，對美國與其貿易夥伴皆構成負面衝擊，分別造成供給面與需求面的衝擊。

  • 美國：2025 年成長預測自 2.7% 下修至 1.8%，2026 年降至 1.7%；同時將 2025 年通膨預測自原先的 2% 上調至 3%。IMF 並未預測美國將陷入衰退，但認為經濟下行風險已從 25% 升至 37%。
  • 中國：預測 2025、2026 年成長率皆為 4%，分別較先前預估下修 0.6 與 0.5 個百分點，主因為對出口的高度依賴遭遇關稅壓力，儘管有財政刺激作為抵銷。

IMF 也指出，加拿大、墨西哥等美國鄰國亦因受到貿易制裁影響，經濟成長明顯下滑。其中墨西哥 2025 年預測由正成長下修至 - 0.3%，為此次下修幅度最大。

歐洲與亞洲經濟亦受波及
  • 歐元區：2025 年成長預測下修至 0.8%，2026 年為 1.2%；德國預測更降至零成長。
  • 英國：2025 年預測降至 1.1%，低於 1 月預測的 1.6%。
  • 日本：受貿易衝擊，2025 年成長預估為 0.6%，較 1 月預估低 0.5 個百分點。
  • 全球貿易成長：大砍 1.5 個百分點至僅 1.7%，為 2024 年成長的一半，凸顯經濟碎片化與貿易成本上升。

古林查斯表示，當前環境下，「貿易仍會繼續，但成本將更高、效率更低」，企業對於供應鏈、投資與採購地點的規劃面臨更大不確定性。

通膨回落速度放緩 聯準會壓力加劇

報告中指出，全球通膨回落速度將慢於 1 月預期，2025 年預估為 4.3%，2026 年為 3.6%。其中美國通膨上修 1 個百分點至 3%，IMF 呼籲聯準會 (Fed) 需維持獨立性，積極抑制通膨預期。

外界亦擔憂川普與 Fed 主席鮑爾關係緊張將衝擊央行公信力。古林查斯強調：「確保央行獨立性對於維持通膨控制的可信度至關重要。」

預測過程前所未見緊湊 風險偏向下行

由於川普於 4 月 2 日突然宣布全面性關稅，IMF 緊急放棄原擬定的基準預測模型，改採「參考預測」(Reference Forecast)，在僅 10 天內完成一份通常需耗時兩個月的經濟報告。

IMF 強調，未來情勢仍具高度不確定性，若美中與其他國家的貿易衝突進一步升高，將引發更多金融市場波動與成長壓力。古林查斯表示：「目前全球經濟風險已明顯增加，且明確偏向下行。」

中期展望黯淡 全球需結構性改革

IMF 預測未來五年全球經濟平均年增率僅為 3.2%，遠低於 2000 年至 2019 年的平均水準 3.7%。IMF 指出，除非各國積極推動結構性改革，否則全球成長難見起色。

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