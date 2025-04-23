〈美股早盤〉主要指數開高 Fed風險淡化、貿易轉機點燃反彈

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-23 21:40

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美股主要指數周三 (23 日) 開高，美國總統川普軟化對聯準會 (Fed) 主席鮑爾的態度，對中國關稅立場也有所軟化，提振投資人信心，市場風險偏好明顯回升。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 900 點或 2.3%，那斯達克綜合指數漲近 600 點或近 3.6%，標普 500 指數漲近 2.7%，費城半導體指數漲 5.3%。

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在美國總統川普緩和對 Fed 與中國貿易態度後，投資人信心回溫，全球股債市同步走強。美股有望延續兩周以來最大單日漲幅，美股開盤前道瓊與標普期貨走高，市場風險偏好明顯回升。

標普 500 指數期貨周三盤前上漲 2.3%，歐洲斯托克 600 指數 (Stoxx 600) 也勁揚 1.4%。市場受激勵的主因包括川普對 Fed 主席鮑爾表態不會解職，以及美中貿易緊張局勢出現降溫跡象。

川普周二晚間表示，儘管對 Fed 升息節奏不滿但「無意開除鮑爾」，這番話與他上周於社群媒體怒批「鮑爾應盡快下台」的言論形成明顯反差。先前市場對鮑爾去留的不確定性，一度將美元指數壓至 16 個月低點，也帶動美債殖利率大幅下滑。

10 年期美債殖利率盤中下跌 11 個基點，至 4.29%；美元指數則止穩回升。避險資產方面，黃金價格回落，而比特幣則突破 9 萬美元，創 3 月初以來新高。

策略師指出，儘管川普仍存在政策反覆的風險，但當前市場傾向樂觀解讀其「軟化語氣」。AXA IM 歐股主管 Gilles Guibout 表示：「雖然川普擅長製造不確定性，但他這次對中與對 Fed 的退讓，讓投資人暫時鬆了一口氣。」

市場普遍認為，若美中能達成協議，關稅將不會如市場先前擔憂般調高至 145%。川普指出，「如果雙方達成協議，關稅水準將遠低於目前所設想的上限。」

儘管如此，部分分析師仍提醒投資人不宜過度樂觀。La Francaise 資深策略師 Francois Rimeu 表示：「貿易議題仍充滿變數，投資人應為未來三個月內可能落地的新關稅場景做好準備。」

截至台北時間周三（23 日）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 3.00%，至每股 205.73 美元

歐盟對蘋果和 Meta Platforms(META-US) 處以數億美元的罰款，並命令這兩家公司遵守歐盟的科技法規。在歐盟官員尋求貿易談判之際，此舉可能加劇歐盟與川普政府之間的緊張關係。歐盟執委會對蘋果處以 5 億歐元的罰款，相當於約 5.7 億美元，並對 Meta 處以 2 億歐元的罰款。

波音 (BA-US) 早盤股價上漲 7.65%，至每股 174.91 美元

波音 2025 年 Q1 營收 195 億美元，市場預期 194.05 億美元，去年同期 165.7 億美元。第一季經調整自由現金流為 - 22.9 億美元，市場預估為 - 34.2 億美元。此外，公司仍預計今年 737 的月產量將達到 38 架。

英特爾 (INTC-US) 早盤股價上漲 4.69%，至每股 20.43 美元

據媒體報道，英特爾正委託台積電 (2330-TW)(TSM-US) 使用其 2 奈米製程生產 Nova Lake CPU。考慮到英特爾自己擁有 18A 製程，一直宣傳該工藝勝過台積電的 2 奈米技術，這份代工合約可能透露出一些引人深思的訊號。英特爾聲稱將為客戶提供最好的產品，而這可能是其將 Nova Lake 生產外包給台積電的一個原因。

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月製造業 PMI 初值報 50.7，預期 49.0，前值 50.2

美國 4 月服務業 PMI 初值報 51.4，預期 52.8，前值 54.4

美國 4 月綜合 PMI 初值報 51.2，預期 52.2，前值 53.5

美國 3 月營建許可月增率修正值報 0.5%，預期 1.6%，前值 - 1.0%

美國 3 月營建許可年化總數修正值報 146.7 萬，預期 148.2 萬，前值 145.9 萬

華爾街分析：

自金融危機以來，美國企業界在財報電話會議上對經濟狀況的看法從未如此悲觀，對於試圖判斷川普貿易戰將對股市造成多少衝擊的投資者而言，這是一個不祥的訊號。