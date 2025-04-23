〈美股早盤〉主要指數開高 Fed風險淡化、貿易轉機點燃反彈
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-23 21:40
美股主要指數周三 (23 日) 開高，美國總統川普軟化對聯準會 (Fed) 主席鮑爾的態度，對中國關稅立場也有所軟化，提振投資人信心，市場風險偏好明顯回升。
截稿前，道瓊工業指數漲逾 900 點或 2.3%，那斯達克綜合指數漲近 600 點或近 3.6%，標普 500 指數漲近 2.7%，費城半導體指數漲 5.3%。
在美國總統川普緩和對 Fed 與中國貿易態度後，投資人信心回溫，全球股債市同步走強。美股有望延續兩周以來最大單日漲幅，美股開盤前道瓊與標普期貨走高，市場風險偏好明顯回升。
標普 500 指數期貨周三盤前上漲 2.3%，歐洲斯托克 600 指數 (Stoxx 600) 也勁揚 1.4%。市場受激勵的主因包括川普對 Fed 主席鮑爾表態不會解職，以及美中貿易緊張局勢出現降溫跡象。
川普周二晚間表示，儘管對 Fed 升息節奏不滿但「無意開除鮑爾」，這番話與他上周於社群媒體怒批「鮑爾應盡快下台」的言論形成明顯反差。先前市場對鮑爾去留的不確定性，一度將美元指數壓至 16 個月低點，也帶動美債殖利率大幅下滑。
10 年期美債殖利率盤中下跌 11 個基點，至 4.29%；美元指數則止穩回升。避險資產方面，黃金價格回落，而比特幣則突破 9 萬美元，創 3 月初以來新高。
策略師指出，儘管川普仍存在政策反覆的風險，但當前市場傾向樂觀解讀其「軟化語氣」。AXA IM 歐股主管 Gilles Guibout 表示：「雖然川普擅長製造不確定性，但他這次對中與對 Fed 的退讓，讓投資人暫時鬆了一口氣。」
與此同時，財報季也推動美股延續漲勢。特斯拉 (TSLA-US) 盤前勁揚約 7%，因執行長馬斯克表示將暫時退出與美國政府的合作，專注於電動車業務。波音、AT&T(T-US)、Philip Morris(PM-US)、以及 SAP(SAP-US) 的財報均優於預期，推動股價走高，其中 SAP 更勁揚逾 10%，創下六年來最大單日漲幅。
市場普遍認為，若美中能達成協議，關稅將不會如市場先前擔憂般調高至 145%。川普指出，「如果雙方達成協議，關稅水準將遠低於目前所設想的上限。」
儘管如此，部分分析師仍提醒投資人不宜過度樂觀。La Francaise 資深策略師 Francois Rimeu 表示：「貿易議題仍充滿變數，投資人應為未來三個月內可能落地的新關稅場景做好準備。」
截至台北時間周三（23 日）21 時許：
- 道瓊工業指數上漲 843.41 點或 2.15%，暫報 40,030.39 點
- 那斯達克綜合指數上漲 579.43 點或 3.55%，暫報 16,879.85 點
- 標普 500 指數上漲 140.83 點或 2.66%，暫報 5,428.59 點
- 費半上漲 191.80 點或 5.00%，暫報 4,023.85 點
- 台積電 ADR 上漲 5.32% 至每股 159.45 美元
- 10 年期美債殖利率跌至 4.278%
- 紐約輕原油下跌 0.88% 至每桶 63.11 美元
- 布蘭特原油下跌 0.89% 至每桶 66.84 美元
- 黃金下跌 2.91% 至每盎司 3,319.80 美元
- 美元指數升至 98.915
焦點個股：
蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 3.00%，至每股 205.73 美元
歐盟對蘋果和 Meta Platforms(META-US) 處以數億美元的罰款，並命令這兩家公司遵守歐盟的科技法規。在歐盟官員尋求貿易談判之際，此舉可能加劇歐盟與川普政府之間的緊張關係。歐盟執委會對蘋果處以 5 億歐元的罰款，相當於約 5.7 億美元，並對 Meta 處以 2 億歐元的罰款。
波音 (BA-US) 早盤股價上漲 7.65%，至每股 174.91 美元
波音 2025 年 Q1 營收 195 億美元，市場預期 194.05 億美元，去年同期 165.7 億美元。第一季經調整自由現金流為 - 22.9 億美元，市場預估為 - 34.2 億美元。此外，公司仍預計今年 737 的月產量將達到 38 架。
英特爾 (INTC-US) 早盤股價上漲 4.69%，至每股 20.43 美元
據媒體報道，英特爾正委託台積電 (2330-TW)(TSM-US) 使用其 2 奈米製程生產 Nova Lake CPU。考慮到英特爾自己擁有 18A 製程，一直宣傳該工藝勝過台積電的 2 奈米技術，這份代工合約可能透露出一些引人深思的訊號。英特爾聲稱將為客戶提供最好的產品，而這可能是其將 Nova Lake 生產外包給台積電的一個原因。
今日關鍵經濟數據：
- 美國 4 月製造業 PMI 初值報 50.7，預期 49.0，前值 50.2
- 美國 4 月服務業 PMI 初值報 51.4，預期 52.8，前值 54.4
- 美國 4 月綜合 PMI 初值報 51.2，預期 52.2，前值 53.5
- 美國 3 月營建許可月增率修正值報 0.5%，預期 1.6%，前值 - 1.0%
- 美國 3 月營建許可年化總數修正值報 146.7 萬，預期 148.2 萬，前值 145.9 萬
華爾街分析：
自金融危機以來，美國企業界在財報電話會議上對經濟狀況的看法從未如此悲觀，對於試圖判斷川普貿易戰將對股市造成多少衝擊的投資者而言，這是一個不祥的訊號。
根據美國銀行對本輪財報季前期電話會議的分析，本季財報季中對宏觀經濟狀況的正面與負面評論之比已遠低於平均水準，並勢將創下 2009 年以來的最差。
- 華爾街頂尖分析師專欄Joe’s華爾街脈動
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