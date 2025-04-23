〈財報〉SAP首季獲利超預期 雲端業務動能強勁

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-23 20:19

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歐洲軟體龍頭思愛普 (SAP) 周三 (23 日) 公布亮眼第一季 (截至 3/31) 財報，受惠於雲端業務成長與成本控制，營益年增近六成，優於市場預期，激勵歐洲股價大漲近 10%，創下六年來最大單日漲幅。

截稿前，思愛普 (SAP-US) 美股 ADR 周三盤前大漲 8.34%，每股暫報 273.45 美元。

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根據財報，思愛普第一季營業利益達 25 億歐元 (約 29 億美元)，高於市場預估的 22 億歐元；營收年增 11% 至 90 億歐元；每股獲利則年增 79%，達 1.44 歐元。思愛普已確認全年雲端營收目標將維持在 216 億至 219 億歐元之間 (以固定匯率計)。

值得注意的是，雲端業務成長依然強勁。思愛普表示，第一季雲端營收成長 26%，達 49.9 億歐元，儘管略低於預估的 50.5 億歐元，但「現有雲端合約待交付金額」年增 29%，達 182 億歐元，顯示需求穩健、動能持續。

SAP 執行長 Christian Klein 受訪表示，企業在面對全球關稅不確定性時更仰賴思愛普的軟體，「這些客戶告訴我：『你們的解決方案比以往更加關鍵』。」他指出，SAP 幫助企業在 130 多個國家持續穩定營運，尤其在供應鏈規劃與成本控管方面發揮關鍵作用。

Klein 強調，86% 的營收來自訂閱式與維護收入，為公司帶來高度可預測性與韌性。「這不是空泛口號，我們的業務架構本身就很穩定。」

雖然美國總統川普近期對進口產品施加新一輪關稅，導致全球企業信心受挫，但 Klein 樂觀看待市場動向，並表示並未觀察到企業延後或削減 IT 專案的明顯跡象，尤其是在美國市場。

分析師對 SAP 的表現一致正面。德意志銀行稱此次財報是一場「韌性示範課」，認為公司擁有良好成本控管能力，即使面對經濟逆風也能維持獲利。摩根大通指出，思愛普股價雖距離高點仍有 22% 跌幅，但此次財報凸顯其基本面穩健。