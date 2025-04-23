歐元區4月服務業PMI初值跌破榮枯線 經濟活動陷停滯邊緣

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-23 19:48

‌



標普全球 (S&P Global) 與漢堡商業銀行 (HCOB) 周三 (23 日) 公布初步調查顯示，歐元區民間企業 4 月經濟活動幾乎停滯不前，服務業轉為萎縮，反映美國總統川普近期提高關稅所帶來的不確定性，正對市場信心造成明顯衝擊。

具體來看，歐元區 4 月綜合採購經理人指數 (PMI) 初值從 3 月的 50.9 降至 50.1，僅略高於代表景氣榮枯分界點的 50，低於市場預估的 50.3，顯示經濟活動已接近停滯。

‌



拖累整體數據的主因是服務業活動轉為萎縮，4 月服務業 PMI 初值從 3 月的 51.0 驟降至 49.7，為 2024 年 2 月以來首見萎縮。漢堡商銀首席經濟學家 Cyrus de la Rubia 表示：「服務業這次成了攪局者，讓整體經濟滑入停滯區間。」

歐洲經濟火車頭──德國 4 月的綜合 PMI 跌破 50，是 4 個月來首次出現收縮。法國的服務業同樣表現疲弱，持續低於 50 大關。分析認為，美國貿易政策反覆與全球需求降溫，加劇企業對前景的保守態度，導致新訂單流入減緩。

歐元區服務業的樂觀展望也明顯下滑，未來展望指數從 3 月的 57.8 降至 4 月的 53.1，創 2020 年疫情初期以來新低。歐盟執委會同日公布的數據顯示，歐元區 4 月消費者信心同步下滑，反映市場對景氣轉弱的憂慮升高。

相較之下，製造業雖仍處於萎縮區間，表現卻略優於預期。歐元區製造業 PMI 初值升至 48.7，為 27 個月來新高，高於市場預估的 47.5。反映實際生產狀況的產出指數則從 50.5 升至 51.2，為近三年來最高，顯示企業可能因應不確定性提前完成訂單。

英國方面，雖已脫離歐盟，但同樣受到全球貿易緊張局勢拖累。英國 4 月綜合 PMI 初值跌至 20 個月新低，其中製造業 PMI 初值更降至 44.0，企業反映需求下滑與政策不確定性導致訂單減少、裁員增加。

國際貨幣基金 (IMF) 本周下修歐元區 2025 年經濟成長預估至 0.8%，低於原預期的 1%。德國更被預估將連續第三年陷入零成長，為史上首見。

歐洲央行 (ECB) 已於 4 月進行自 2024 年 6 月以來第七次降息，市場預估年內仍可能進一步降息 2 至 3 次。ECB 總裁拉加德日前表示，將持續努力確保通膨率穩定回到 2% 的目標水準。