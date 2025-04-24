美股科技巨擘擬砸5,000億美元回購 挺過市場修正風暴

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-24 03:00

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儘管科技股近來遭遇重挫，市值縮水明顯，但多家美國科技巨擘正計劃動用總額超過 5,000 億美元的龐大現金部位，進行新一輪股票回購，成為當前不確定環境中少數穩定股價的動能之一。

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彭博資深信評分析師 Robert Schiffman 指出：「對這些擁有數百億美元現金的公司來說，幾乎不需要因為不確定性就暫停回購。你若帳上有 300 億、500 億甚至上千億美元現金，根本不需要囤積。」

回購熱潮的初步訊號預計將從 Google 母公司 Alphabet 本周財報揭曉，而蘋果則將於 5 月 1 日公布業績。這兩家公司近年來慣例會在第一季財報中宣布新的回購授權或股東資本回饋計畫。去年 Alphabet 曾宣布 700 億美元庫藏股，同時首度發放股息；蘋果則預算高達 1,100 億美元進行自家股票回購。

雖然 AI 基礎建設投資正在吞噬資本支出，但科技巨擘依舊維持強勁現金流。根據分析師預估，2025 年第一季，包括蘋果、微軟、輝達 (NVDA-US)、亞馬遜、Alphabet 與 Meta 在內的六大科技公司總自由現金流將達約 1,000 億美元。

博通 (AVGO-US) 兩周前也宣布最新一輪 100 億美元回購案，為該公司自 2022 年以來首次啟動此類行動。該公司執行長陳福陽表示，這反映董事會對公司業務長期成長的信心。

市場專家指出，在當前股價大幅修正之際，回購不僅是股東權益回饋手段，更是企業財務穩健的展現。Truist 策略長 Keith Lerner 表示：「當公司表態在當前價位願意回購自家股票，對投資人來說就是信心與價值的訊號。」

科技股近期表現不振，那斯達克 100 指數自高點回落約 15%。蘋果股價自去年 12 月高點回落 20%，Alphabet 則從 2 月高點下跌逾 24%。市場認為，回購可望為股價提供下檔支撐，減緩跌勢。