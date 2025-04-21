〈美股早盤〉川普連番抨擊Fed主席鮑爾引市場震盪 主要指數開低

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-21 21:46

‌



主要指數周一 (21 日) 開盤走低，美國總統川普欲撤換聯準會 (Fed) 主席鮑爾，接連不斷發文抨擊，引發外界對 Fed 獨立性的擔憂，也讓正在努力應對不斷升級貿易戰的投資人感到不安。

截稿前，道瓊工業指數跌近 500 點或 1.3%，那斯達克綜合指數跌近 270 點或近 1.7%，標普 500 指數跌近 1.4%，費城半導體指數跌逾 2%。

‌



美國總統川普可能考慮撤換 Fed 主席鮑爾的消息，周一引發全球市場劇烈震盪。投資人擔憂 Fed 獨立性遭到政治干預，導致美股期貨與美元大幅下挫，黃金與日元等避險資產急漲。

市場恐慌情緒起因於白宮國家經濟委員會 (NEC) 主任哈塞特 (Kevin Hassett) 上周五受訪時表示，川普正在研究是否有權解職 Fed 主席鮑爾。這項言論引發市場對美國貨幣政策獨立性的高度疑慮。

華僑銀行貨幣策略師 Christopher Wong 指出：「坦白說，撤換鮑爾的可能性令人難以置信。但一旦 Fed 的公信力遭到質疑，可能會嚴重侵蝕投資人對美元的信心。」

彭博美元指數周一下挫 0.8%，所有 G10 貨幣皆升值，其中日元、歐元與瑞士法郎領漲。日元強勢也拖累日本股市，日經 225 指數下跌 1.3%。

聯準會芝加哥分行總裁古斯比 (Austan Goolsbee) 周日受訪時警告，不應干預 Fed 的獨立性。他強調：「幾乎所有經濟學家都同意，貨幣政策必須獨立於政治干預，這對任何央行都是極其重要的。」

儘管市場風聲鶴唳，法律專家普遍認為總統無法輕易解雇 Fed 主席，且鮑爾曾表示，即使遭到川普要求也不會主動請辭。

個股方面，特斯拉周一盤前交易下跌 3%。Wedbush 分析師艾夫斯 (Dan Ives) 表示，該公司正面臨「紅色警戒」(code red)時刻，馬斯克應該從目前擔任的「政府效率部門」(DOGE)工作中抽身，專注經營特斯拉，尤其是在財報發布前夕。

截至台北時間周一（21 日）21 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 5.06%，至每股 229.16 美元

特斯拉將於周二 (22 日) 美股收盤後公布第一季財報，市場預估營收表現持平，但汽車毛利率可能續降。投資人將密切關注平價電動車的推出時程與自動駕駛計程車 (Robotaxi) 計畫進度，以判斷公司能否在競爭與品牌壓力下重新提振動能。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價下跌 2.01%，至每股 148.12 美元

Google 母公司 Alphabet 將於周四 (24 日) 美股盤後公布最新業績，摩根士丹利分析師最近表示，與 Meta(META-US)和亞馬遜 (AMZN-US) 一樣，Alphabet 可能比網路同業的許多其他公司更有能力應對新的貿易環境，這得益於其規模。然而，關稅擔憂的「連鎖反應」，包括數位廣告需求疲軟，可能會廣泛影響整個行業。

波音 (BA-US) 早盤股價下跌 2.85%，至每股 157.29 美元

業內消息人士透露，波音公司已獲得一批新庫存，主要是用於其最暢銷商用飛機的專用螺母和螺栓，從而暫時避免了因主要供應商工廠發生火災而導致美國飛機生產放緩，不過價格有所上漲。一些專用緊固零件的價格可能會上漲兩位數，目前每個緊固零件的價格高達數百美元。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：