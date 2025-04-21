LG與三星控告印度政府 不滿電子廢棄物回收新制

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-21 20:14

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路透周一 (21 日) 報導，南韓電子巨擘 LG 與三星近日向印度法院提出訴訟，要求撤銷印度政府針對電子廢棄物 (e-waste) 回收所制定的新定價政策。該政策強制企業以固定價格支付回收費用，引發多家國際企業強烈反彈，認為該措施將大幅推高成本、削弱營運效益。

根據法庭文件，這起訴訟將於本周二 (22 日) 與其他類似案件一同審理。這場官司意味著外資企業與莫迪政府之間，針對印度環境政策立場的對立再度升高。

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目前已知包括日本大金 (Daikin)、印度家電商 Havells、塔塔集團旗下 Voltas，以及空調製造商 Blue Star 等多家公司，均已對新制提出法律挑戰。

報導指出，印度為全球第三大電子廢棄物產生國，僅次於中國與美國，但官方數據顯示，2023 年僅有約 43% 電子廢棄物被正式回收處理。印方強調，制定回收底價制度是為了吸引更多正規業者進入市場，取代目前占比高達八成的非正規回收商，進而推動產業投資與環保升級。

不過，LG 在遞交至德里高等法院的 550 頁訴狀中指出，政府以「污染者付費」為由，對企業徵收高額費用，卻未能有效管理非正規回收體系，根本無法達成政策初衷。

LG 認為：「若政府本身無法有效整頓回收業，就是執法失敗，不能單靠轉嫁企業成本來達到目標。」LG 早在去年 8 月即致函印方表示，回收費率過高，應交由市場機制決定。

三星則在 345 頁訴狀中指出：「價格管制本身無助於環境保護目的，反而可能帶來實質財務衝擊。」該公司也曾致函印度總理莫迪，指出新價格為現行支付標準的 5 至 15 倍，恐將大幅提高經營成本。

根據新規定，電子產品製造商須以每公斤 22 盧比 (約 0.25 美元) 的價格支付回收費。企業業者認為，此舉將使成本增加約三倍，最終獲利反被回收業者侵蝕。

研究機構 Redseer 指出，相較美國與中國，印度電子回收率仍偏低，美國回收率為其 5 倍、中國則為 1.5 倍以上。

值得注意的是，合資品牌 Johnson Controls-Hitachi 原先也提起訴訟，但近日已撤回，未說明具體原因。