華為新AI晶片Ascend 910C準備量產 搶占輝達H20禁售後中國市場

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-21 19:24

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路透周一 (21 日) 援引知情人士報導，中國科技巨擘華為計劃最快於下月開始，向國內客戶大量出貨其最新的人工智慧 (AI) 處理晶片「昇騰 910C」(Ascend 910C)，部分出貨已經展開。此時正值中國 AI 公司急需尋找輝達 (NVDA-US)H20 晶片替代品之際，時機格外敏感。

美國總統川普政府本月已通知輝達，未來 H20 晶片的對中銷售須經過出口許可審核，等同實質封殺。而早在 2022 年，輝達的 H100 旗艦晶片就已被美方禁止對中銷售。

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在此背景下，華為、摩爾線程 (Moore Threads)、寒武紀 (688256-CN) 等中國本土圖形處理器 (GPU) 廠商紛紛搶進輝達原先主導的 AI 市場。其中，華為新款 GPU「昇騰 910C」雖非重大技術突破，卻是架構上的演進，採用先進封裝技術，將兩顆 910B 晶片整合為單一封裝，使運算效能和記憶體容量翻倍，表現接近輝達 H100 晶片，並支援更廣泛 AI 運算需求。

知情人士表示，華為去年底已向數家科技企業提供 910C 樣品，並開放接單。不過華為對此仍低調，對外稱不評論有關出貨計畫及晶片性能的「猜測」。

目前由中國最大晶圓代工廠中芯國際 (00981-HK) 以 7 奈米 N+2 製程生產部分 910C 晶片的關鍵元件，但良率偏低。另外消息指出，部分 910C GPU 使用的晶片來自台積電 (2330-TW)(TSM-US) 先前為中國業者算能科技 (Sophgo) 製造的半導體產品。過去委託台積電生產約 300 萬顆與 910B 設計相符的晶片，引發美國商務部啟動調查。

台積電則回應表示，已自 2020 年 9 月中旬以來全面停止供貨華為，並強調遵守相關出口規定。華為也重申其晶片未採用台積電為算能科技製造的元件。算能科技則尚未對此做出回應。