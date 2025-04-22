美國關稅衝擊升溫 川普邀零售巨擘會商應對策略
鉅亨網編譯段智恆 2025-04-22 01:53
美國總統川普預計於周一 (21 日) 在白宮與多家大型零售商高層會晤，商討近期關稅政策對企業營運與消費者的影響。知情人士透露，與會名單包括沃爾瑪 (WMT-US)、家得寶(Home Depot)(HD-US)、Lowe’s(LOW-US) 與目標百貨 (Target)(TGT-US) 等美國主要零售品牌。
此次會議正值川普政府對除中國以外貿易夥伴的高額關稅進入 90 天暫緩期之際，全球多國領袖與企業代表正積極爭取關稅豁免。美方也釋出訊號願與企業協商調整空間。
川普日前受訪時表示：「我們也會和企業對話，你知道，政策需要一定彈性，沒有人該那麼死板。」
面對關稅壓力，家得寶回應指出，該公司「始終與兩黨政府合作」，並將持續與各層級官員對話。目標百貨與 Lowe’s 則尚未回應媒體詢問，沃爾瑪方面亦婉拒置評。
美國對中國商品近期加徵的 145% 關稅，對依賴海外供應鏈的零售業者構成實質壓力。企業憂心進口成本上升將被迫轉嫁消費者，進一步打擊購買意願與未來銷售表現。
根據美國商務部數據，3 月零售銷售較前月成長 1.4%，創逾兩年最大增幅。其中汽車銷售更暴增 5.3%，主因為消費者搶在 4 月 3 日實施 25% 汽車關稅前提前購買，反映市場對價格上漲的高度焦慮。
不過，該統計尚未涵蓋川普日前宣布再度調高對多國與中國商品關稅的消息，因此仍不足以全面評估新政策對消費行為的長期影響。
企業憂心，一旦進口商品成本全面上漲，將對依賴中國製造的零售業構成長期挑戰，特別是像電器、家具、家用商品等主要品項。若政策無法調整，零售與消費將可能面臨放緩風險。
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