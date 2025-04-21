LG新能源終止印尼電池大計 聚焦現有合資廠發展

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-21 19:59

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南韓電動車電池大廠 LG 新能源 (LG Energy Solution, LGES) 周一 (21 日) 表示，已正式退出一項在印尼規模達 142 兆印尼盾 (約 84.5 億美元) 的電池產業整合投資案，結束雙方自 2020 年簽署合作協議以來的合作藍圖。

LGES 表示，做出退出決定是「綜合考量市場狀況與投資環境」後所達成的共識。不過該公司也強調，仍將透過現有的合資平台「HLI Green Power」持續與印尼政府合作。

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HLI Green Power 是由 LGES 與現代汽車集團 (Hyundai Motor Group) 主導的合資企業，去年已在印尼啟用該國第一座電池電芯工廠，年產能達 10GW，並計劃進入第二階段擴產。

這起退出事件牽動印尼電池供應鏈布局。印尼政府能源部官員 Tri Winarno 表示，儘管 LGES 決定撤出，印尼將持續吸引其他外資企業加入本地合作，利用其「全球競爭力優勢的鎳資源」發展電池產業。

印尼國營礦業公司 Aneka Tambang(Antam) 原先預計與 LGES 成立鎳礦開採合資企業，該公司對外表示仍將與其他潛在合作夥伴展開合作，供應電池產業所需的鎳礦原料。

另外，原定參與 LGES 合作計畫的國營印尼電池公司 (Indonesia Battery Corporation) 則尚未回應置評請求。