傳日銀升息訊號不退場 迎戰川普關稅新挑戰

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-21 19:44

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根據多家外媒周一 (21 日) 援引知情人士消息報導，日銀 (日本央行 / BOJ) 預計將在 4 月 30 日至 5 月 1 日召開的政策會議中，維持其逐步升息的政策基調不變，儘管美國總統川普近期再度拋出新一輪關稅措施，對全球貿易前景增添不確定性。

根據多位熟悉日銀想法的知情人士透露，日銀預料將在會後公布的季度經濟展望報告中下修日本經濟成長與物價預測，但仍不打算立即調整升息方針，顯示其仍看好薪資上升與通膨持續循環。

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其中，2027 年度的核心通膨率預估將落在約 2%，反映油價下跌、日元升值與政府推動高中免費政策對物價的壓力。經濟成長方面，原本預估本財政年度的國內生產毛額 (GDP) 成長率為 1.1%，可能下修至 0.5% 左右。

儘管美方關稅可能衝擊出口，日本官員認為，目前尚無明確數據顯示將對國內經濟造成嚴重破壞，也與新冠疫情時期需求急凍不同。日銀預料會指出，日本持續緊俏的就業市場仍將驅使企業持續加薪，有助於支撐消費與通膨。

目前日銀對於達成 2% 通膨目標的時點仍設定在 2027 財政年度上半年，但此次報告將延長展望區間至 2028 財政年度，並可能推遲達標時間點。

在政策利率方面，市場普遍預期日銀此次會議將維持短期利率於 0.5% 不變。儘管當前不確定性升高，官員仍不願完全排除未來進一步升息的可能性，並強調須待更明確數據出現再做判斷。

另一方面，日本財務大臣加藤勝信與日銀總裁植田和男本周將赴華盛頓出席 20 國集團 (G20) 財金會議與國際貨幣基金 (IMF) 春季年會，並預計與美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 會面。外界關注雙方是否會針對匯率問題交鋒，特別是在川普指控日本刻意壓低日元以提升出口競爭力之際。