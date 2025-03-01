美國1月消費支出回落 PCE通膨數據放緩安撫市場焦慮

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-01 00:30

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美國商務部經濟分析局 (BEA) 周五 (28 日) 公布最新數據顯示，1 月消費者支出意外下滑，主要受到嚴寒冬季天氣影響，並且服務業成長速度放緩，增添經濟成長擔憂。不過，聯準會 (Fed) 青睞的通膨指標溫和成長，稍微緩解先前連月加速成長的緊張態勢，這份報告也增添市場降息押注。

具體來看，美國 1 月個人消費支出 (PCE) 物價指數年升 2.5%，符合市場預期，比去年 12 月前值 2.6% 略有放緩；按月來看成長 0.3%，符合市場預期且與前值持平。

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1 月 PCE 月增 0.3%，創 2024 年 4 月以來最大增幅 (圖：ZeroHedge)

Fed 青睞的通膨指標、剔除能源和食品等價格的 1 月核心 PCE 物價指數年增 2.6%，符合市場預期，比去年 12 月前值 2.9% 明顯降溫；按月來看成長 0.3%，符合市場預期，但比去年 12 月前值 0.2% 小幅上升。

Fed 青睞的通膨指標溫和成長，稍微緩解先前連月加速成長的緊張態勢，也增添市場降息押注。(圖：ZeroHedge)

1 月份剔除房屋和能源的核心服務價格月增 0.2%，而剔除食品和能源的商品價格上漲 0.4%，創 2023 年初以來最大漲幅。Fed 近幾個月特別關注的剔除估算價格的整體核心通膨在 1 月上漲 0.2%。

美 1 月超級核心 PCE 物價指數月增 0.2%、年增速降至 3.09%，創 2021 年 2 月以來新低。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，1 月個人消費支出月減 0.2%。調整通膨因素後的實際個人消費支出較上月下降 0.5%，這是近 4 年來最大的月跌幅。

1 月個人消費支出不佳，主要受極端冬季天氣影響，且發生在經歷了強勁假日消費季之後。汽車購買的異常大幅下滑是支出下降的主要因素，不過服務支出的放緩若持續，也可能加劇對美國消費前景的擔憂。

1 月個人消費支出月減 0.2%。(圖：ZeroHedge)

彭博經濟學家 Stuart Paul、Eliza Winger 和 Estelle Ou 分析指出，勞動收入成長已經放緩，這對未來的個人收入構成潛在挑戰。儘管通膨仍在向 2% 的目標邁進、支出收縮，預估 2 月的就業數據 (將於 3 月 7 日公布) 將顯示疲弱。經濟軌跡仍顯示，一旦當前的利率按兵不動結束，Fed 的下一步行動將是降息。

此外數據還顯示，名目個人收入在 1 月成長 0.9%，部分受到社保福利年度生活成本調整的提振；經通膨調整的可支配個人所得上升 0.6%，推動 1 月份的儲蓄率升至去年 6 月以來的最高水準，達到 4.6%。

1 月份的儲蓄率升至去年 6 月以來的最高水準，達到 4.6%(圖：ZeroHedge)

整體來看，周五的 PCE 物價指數報告在通膨方面帶來一定程度的緩解。先前一系列的報告曾顯示，通膨降溫的進程不僅停滯，甚至出現逆轉。Fed 官員們已明確表示，在開始再次降息前，他們需要看到通膨明顯緩解，尤其是考慮到川普政策可能對物價帶來的不確定性影響。

專家看法

許多市場分析師指出，儘管降息仍可能要等到幾個月後，但該報告為 2025 年可能會有 1 到 2 次降息提供了支持。Brave Eagle Wealth Management 的 Robert Ruggirello 認為，通膨已經成為過去的問題，未來數據將持續改善。而 TradeStation 的 David Russell 則認為，儘管 PCE 數據略有舒緩，但消費者支出大幅下滑令市場更加擔憂，暗示經濟可能正在面臨成長放緩的挑戰。

市場分析師 Chris Zaccarelli 認為，這是一份雙面刃報告，PCE 數據符合預期且表現較好，但消費支出大幅下降則引發擔憂，顯示經濟可能處於衰退風險中。Zaccarelli 指出，目前市場的高估值、高政策不確定性和對經濟衰退風險的低預期，讓市場未來的走勢更加難以預測。