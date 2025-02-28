〈美股早盤〉主要指數全面走揚 美1月PCE符合預期提振Fed降息押注

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-28 23:47

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美股主要指數周五 (28 日) 開盤漲跌互現隨後全面走高，最新公布數據顯示聯準會 (Fed) 青睞的通膨指標在 1 月溫和上升，意味著通膨略有緩解。與此同時，同月消費者支出有所回落。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 220 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數漲逾 100 點或近 0.6%，標普 500 指數漲近 0.5%，費城半導體指數漲逾 1.5%。

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此份通膨數據支持市場對 Fed 降息的預期。美國公債殖利率下降，且 2 月表現持續上漲，顯示這是自去年 7 月以來最佳單月表現。根據最新數據，1 月的核心個人消費支出 (PCE) 物價指數比去年 12 月成長 0.3%，而比去年同期成長 2.6%，與 2021 年初以來最小的年增幅持平。

另外，經通膨調整後的消費者支出下降 0.5%，為近 4 年來最大的單月下降幅度。此數據表明，消費者支出疲弱，暗示經濟或已進入放緩階段。

許多市場分析師指出，儘管降息仍可能要等到幾個月後，但該報告為 2025 年可能會有 1 到 2 次降息提供了支持。Brave Eagle Wealth Management 的 Robert Ruggirello 認為，通膨已經成為過去的問題，未來數據將持續改善。而 TradeStation 的 David Russell 則認為，儘管 PCE 數據略有舒緩，但消費者支出大幅下滑令市場更加擔憂，暗示經濟可能正在面臨成長放緩的挑戰。

市場分析師 Chris Zaccarelli 認為，這是一份雙面刃報告，PCE 數據符合預期且表現較好，但消費支出大幅下降則引發擔憂，顯示經濟可能處於衰退風險中。Zaccarelli 指出，目前市場的高估值、高政策不確定性和對經濟衰退風險的低預期，讓市場未來的走勢更加難以預測。

富國銀行 (WFC-US) 投資研究所 Gary Schlossberg 表示，儘管年初消費支出的急劇下降可能由於 2024 年底的強勁表現所誤導，但這仍與其他數據一致，顯示經濟正在轉向更可持續的成長模式。他還指出，儘管核心 PCE 指數仍顯示通膨壓力，但市場普遍預期 Fed 將維持現有政策不變。

LPL Financial 的 Jeff Roach 則表示，儘管年增通膨放緩，單月通膨仍超過 Fed 的目標，因此預計 Fed 可能會在 6 月降息，並預測 2025 年內將進行兩次降息。

綜合來看，儘管 PCE 數據顯示通膨稍有緩解，但消費者支出回落和經濟成長放緩的風險仍然讓市場保持謹慎，投資人將聚焦未來數月的經濟走勢和通膨壓力。

截至台北時間周五（28 日）22 時許：

焦點個股：

戴爾 (DELL-US) 早盤股價下跌 6.72%，至每股 100.58 美元

瑞銀預估，戴爾在人工智慧 (AI) 伺服器領域的強勁表現將成為其未來營收成長的核心驅動力。在 2026 財年，AI 伺服器營收將至少達到 150 億美元，年增超過 50%，遠高於瑞銀先前預期的 130 億美元。

Applovin(APP-US) 早盤股價上漲 1.29%，至每股 324.63 美元

AppLovin 日前就做空報告回應稱，這些報告充斥著諸多不實之詞，一些心懷不軌的做空者為謀取私利，不惜散佈虛假和誤導性言論，試圖抹黑我們的成就並打壓股價。此外，瑞銀發布反駁文章稱，這些做空報告誇大了點擊量 / 安裝量與廣告客戶投資回報率 (ROAS) 相比的重要性。認為目前的調整是一個絕佳的買入機會。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 2.49%，至每股 288.84 美元

據報導，加州監管機構稱特斯拉已申請與司機駕駛服務相關的許可證。此外，特斯拉計劃在 2025 年 6 月在德州奧斯汀推出無人駕駛叫車服務。

今日關鍵經濟數據：

美國 1 月 PCE 物價指數年增率報 2.5%，預期 2.5%，前值 2.6%

美國 1 月 PCE 物價指數月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.3%

美國 1 月核心 PCE 物價指數年增率報 2.6%，預期 2.6%，前值 2.9%

美國 1 月核心 PCE 物價指數月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.2%

美國 1 月個人收入月增率報 0.9%，預期 0.4%，前值 0.4%

美國 1 月個人支出月增率報 - 0.2%，預期 0.2%，前值 0.8%

華爾街分析：