從雞蛋到房市：美國通膨回升挑戰經濟穩定

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-28 20:00

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無論從哪個指標來看，美國的通膨再次朝錯誤的方向發展。不管是房屋還是雞蛋，價格成長再次在多個領域加劇。這一現象的主要原因，仍然是新冠疫情期間供需不平衡以及就業場壓力。此外，川普計畫的關稅措施也加劇價格上漲擔憂。

來自各方的報告顯示，物價壓力的回升範圍涵蓋了從原物料成本到薪資成長，再到通膨預期等多個領域，這也反映出聯準會 (Fed) 當前保持利率不變的立場。Fed 偏好的基礎通膨指標在 1 月有所上升，這一數據預示著價格壓力依然存在。

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原材料成本上漲

從新冠疫情結束後，美國建材如鋼鐵、木材的價格已經持高位並且正在進一步上漲。根據標普全球 (S&P Global) 數據，2 月製造商的輸入價格指數達到自 2022 年 10 月以來的最高點，來自供應管理協會 (ISM) 的指標也在 1 月上升至自 5 月以來的最高點。

根據達拉斯聯準銀行的調查，2 月時原物料的價格指數翻倍，達到自 2022 年 9 月以來新高，正是美國整體通膨率達到高峰的時期。這一波價格上漲對於企業尤其是製造業造成了極大影響，一些企業反映，關稅措施導致進口商品成本上升，最終價格將由消費者承擔。一家食品製造商表示，這一影響將對消費者造成明顯的價格負擔。

雞蛋價格飆升

與此同時，雞蛋價格的飆升再次引起了廣泛關注。根據 Expana 的數據，2023 年初一打大白雞蛋的價格突破歷史高點，達到了 8.58 美元，比去年翻了近三倍。這一價格飆升的原因主要是美國爆發了史上最嚴重的高致病性禽流感，造成了數以百萬計的雞隻死亡，進而導致雞蛋供應短缺。

儘管雞蛋價格的上漲趨勢開始放緩，並在某些地區顯示出價格有所下降的跡象，但由於供需失衡，這一情況仍然對消費者造成了很大壓力。為了應對雞蛋價格的飆升，一些超市已經對每位顧客的購買數量設限，部分餐廳也將菜單價格上調。

彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 的分析師 Justin Barlup 指出，雞蛋價格在美國西部已經開始顯示出放緩的跡象，未來一周可能會看到價格下跌。

房市的持續壓力

除了食品類商品，房地產市場仍然是美國通膨壓力的主要來源之一。儘管家具、家電等商品價格出現回落，但住房成本仍然居高不下，特別是在大城市區域。這一情況的背後，反映出需求依然強勁，而供應卻未能及時跟上。

數據顯示，儘管房價成長有所放緩，但仍處於歷史高位，尤其是在美國的大都市區域。由於住房是美國家庭支出的主要部分之一，房價的上漲直接推高了通膨壓力，使得其他領域的價格調整無法有效彌補整體物價的上漲。

通膨預期攀升

此外，長期的通膨預期上升也是加劇價格壓力的一大因素。根據密西根大學的數據，2 月的長期通膨預期 (即未來 5 到 10 年的預期) 升至自 1995 年以來新高。與此同時，短期預期也顯示出上升趨勢，進一步拖累消費者信心指數。

有些企業已經開始應對關稅政策的影響。Steven Madden Ltd.(SHOO-US) 表示，將於秋季提高部分商品的價格，以應對中國關稅上調。Kontoor Brands Inc.(KTB-US)(Wrangler 和 Lee 品牌的製造商) 則正在考慮將生產轉移、提高價格或採取其他「積極的成本應對措施」，以應對墨西哥關稅生效的情況。

薪資成長影響

對許多公司而言，薪資是最大的支出項目，這部分成本往往會轉嫁給消費者。儘管由於新冠疫情期間的勞動力短缺已經有所緩解，薪資成長的速度有所放緩，但某些數據仍值得注意。根據 ADP 研究公司數據，1 月的薪資成長創下了兩年來首次上漲。政府的單月就業報告顯示，1 月平均時薪成長幅度與 2022 年初的最大增幅持平。

例如，度假飯店及度假村公司 Host Hotels & Resorts Inc.(HST-US)預估今年薪資和福利將會成長，這將成為該公司財務業績最大的負擔之一。玩具製造商孩之寶 (Hasbro Inc.)(HAS-US) 則表示，勞動成本正在推動製造和物流成本的上升。

未來挑戰

儘管疫情的影響逐步減弱，但美國仍面臨來自多方面的通膨壓力。從原材料成本上漲、薪資增長到雞蛋和房市的價格上漲，這些因素都在推動著物價的上升。此外，川普政府的關稅政策和移民政策也可能對通膨壓力產生長期影響。