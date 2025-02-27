美去年第四季GDP修正值持穩2.3% 核心PCE上修至2.7%

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-27 21:38

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美國商務部經濟分析局 (BEA) 周四 (27 日) 公的數據顯示，美國經濟在去年底展現穩健成長態勢，不過通膨壓力比預期更頑強。

具體來看，美國去年第四季實質國內生產毛額 (GDP) 季增年率修正值報 2.3%，符合市場預期並與初值持平，比去年第三季的 3.1% 增速放緩，不過仍展現經濟韌性。

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美國去年第四季 GDP 季增年率修正值報 2.3%，符合市場預期並與初值持平。(圖：ZeroHedge)

備受矚目的通膨方面，去年第四季個人消費支出 (PCE) 物價指數季增年率修正值報 4.2%，符合市場預期並與初值持平，較去年第三季的 3.7% 大幅升溫。

值得注意的是，聯準會 (Fed) 青睞的通膨指標──去年第四季核心 PCE 物價指數季增年率修正值報 2.7%，高於市場預期與初值的 2.5%，也高於去年第三季增速 2.2%，主要是由服務成本推動。

去年第四季核心 PCE 季增年率上修，顯示通膨升溫。(圖：ZeroHedge)

報告顯示，在消費者支出反彈的支撐下，美國經濟持續以穩健的步伐擴張。雖然利率上升和生活成本上升對低收入家庭造成了更大的影響，但許多美國民眾正從健康的薪資成長和就業中受惠。

然而，經濟成長前景則更為黯淡。繼 2024 年成長 2.8% 之後，由於就業成長放緩抑制消費需求，美國今年 GDP 估成長 2.3%。此外，由於通膨頑強，Fed 決策者對未來降息的態度變得謹慎。