鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-19 19:10

美國政壇近來出現一波引人矚目的世代交替，長期主導共和黨對外政策、對俄羅斯與中國採取強硬立場的「鷹派」議員接連淡出政治舞台。與此同時，共和黨內被稱為「克制干預派」的人士正逐漸得勢。

根據《日經》報導，南卡羅來納州參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）於 7 月 11 日驟然辭世，是其中最受矚目的，震撼華府政壇。此外，還有多名議員陸續宣布放棄參加 11 月中期選舉，並將在 2027 年 1 月下台。

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葛蘭姆向來以力挺烏克蘭與以色列著稱，對伊朗態度也毫不妥協。就在辭世前一天，他才剛結束訪問烏克蘭首都基輔的行程，並公開表示已與白宮就新一輪對俄制裁法案取得共識，形容當前是「五年來讓普丁重返和談桌的最佳契機」。

分析稱，他的驟逝，也讓烏克蘭與以色列失去了一條通往美國總統川普的重要溝通管道。

值得注意的是，川普自首度執政以來，其「美國優先」路線便與共和黨傳統上主張積極介入海外事務的外交路線格格不入，與多數鷹派議員關係也頗為緊張，葛蘭姆卻是少數能與川普維持良好私交的例外。

今年二月底美國對伊朗展開軍事行動前，葛蘭姆便曾與以色列總理納坦雅胡聯手，力勸川普採取果斷行動。

《日經》分析認為，葛蘭姆的離世恐將加速共和黨傳統外交路線式微的趨勢。

事實上，除他之外，近來已有多位共和黨資深議員以年事已高等理由陸續宣布退場。長年掌舵共和黨參議院黨團的重量級人物、肯塔基州的資深參議員 Mitch McConnell 宣布不尋求連任，將於 2027 年 1 月任期屆滿後正式引退。

同一時間段將卸任的還包括，長期以來都對俄羅斯、對中國以及對伊朗議題上採取強硬立場的北卡羅來納州參議員提利斯（Thom Tillis）、路易斯安那州參議員卡西迪（Bill Cassidy），以及愛荷華州參議員恩斯特（Joni Ernst）。

此外，在德州共和黨初選中，向來被視為外交鷹派的參議員科寧（John Cornyn），也不敵川普屬意、主打「美國優先」路線的候選人，敗下陣來。

眾議院方面同樣出現類似變化。曾任外交事務委員會主席、素有「對中鷹派」代表性人物之稱的德州眾議員麥考爾（Michael McCaul）已宣布不再尋求連任，內布拉斯加州眾議員培根（Don Bacon）也做出同樣決定。

隨著這批強硬派議員陸續退場，黨內聲勢漸長的則是所謂「克制干預派」。這一派系批評過去傳統外交政策未能真正照顧到美國國內勞工階層的利益，主張美國應減少對外軍事介入，並要求日本、歐洲等盟國自行承擔起區域防衛的主要責任，同時對盟國提高國防預算的呼聲也更為強硬。