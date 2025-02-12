〈美股盤後〉鮑爾重申降息需謹慎 標普仍小幅收高

鉅亨網編譯陳又嘉 綜合外電 2025-02-12 05:26

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美國股市周二 (11 日) 收盤變化不大，投資人消化聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 對利率政策的謹慎言論。市場仍擔憂美國關稅政策及全球貿易戰可能升級，影響經濟前景。

鮑爾稍早在參議院銀行委員會作證時表示，Fed 無需急於放鬆貨幣政策。

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鮑爾談到，「目前我們的政策立場已較先前顯著寬鬆，且經濟仍然強勁，因此我們不需要急於調整政策。」他形容美國經濟「整體強勁」，勞動市場「穩健」，並指出通膨正在下降，但仍高於 Fed 的 2% 目標。

鮑爾周三將赴眾議院金融服務委員會作證。他的發言正值華府局勢動盪之際，美國總統川普 (Donald Trump) 推動對貿易夥伴加徵關稅，而政府對 Fed 的政策立場也釋放出不同信號。

川普周一簽署了對所有進口至美國的鋼鐵與鋁製品的新關稅政策。歐盟則回應稱，若美國對歐盟產品加徵關稅，將祭出報復性關稅。

投資人正在等待周三公布的最新消費者物價指數 (CPI) 報告，並關注周四發布的生產者物價指數 (PPI)。

美股周二 (11 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 123.24 點，或 0.28%，收 44,593.65 點。

那斯達克指數下跌 70.41 點，或 0.36%，收 19,643.86 點。

S&P 500 指數上漲 2.06 點，或 0.034%，收 6,068.50 點。

費城半導體指數下跌 2.70 點，或 0.053%，收 5,079.97 點。

NYSE FANG + 指數下跌 23.21 點，或 0.17%，收 13,790.77 點。

焦點個股

NYSE FANG + 科技五天王漲跌互見。Meta (META-US) 上漲 0.33%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.18%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.62%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.19%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.16%。

台股 ADR 大多收高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.41%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.49%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.49%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.026%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 股價上漲逾 2.5%，《The Information》報導稱，該公司正與阿里巴巴 (BABA-US) 合作，為中國市場的 iPhone 用戶開發人工智慧功能，這有助於抑制市占損失。

可口可樂 (Coca-Cola)(KO-US) 股價收高 4.7%，因公司第四季營收優於預期，主要受惠於產品漲價與市場對其飲品的需求穩健。

特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 股價跌逾 6%，此前《路透》等媒體報導，執行長馬斯克 (Elon Musk) 率領財團提出以 970 億美元收購掌控 AI 新創 OpenAI 的非營利機構。OpenAI 執行長 Sam Altman 周二回應馬斯克收購提議，表示不會出售 OpenAI。

英特爾 (Intel)(INTC-US) 股價周二收高 6%，因美國副總統范斯 (JD Vance) 出席巴黎 AI 高峰會發表了有關支持美國 AI 晶片製造的言論，一度激勵股價盤中大漲 8%。

華爾街分析

CFRA Research 首席投資策略師 Sam Stovall 表示，「市場目前處於觀望狀態，關注鮑爾的發言並等待明天的 CPI 數據出爐。」他認為，投資人主要依賴企業獲利成長來推動股價上揚，而非預期本益比擴張。

Stovall 補充稱，「唯一的獲利隱憂可能在於，本季的樂觀表現是否來自於對下季預測的提前透支。未來幾個月我們將觀察，是否真的因為預期川普政府的關稅措施，導致企業提前下單，從而短暫推升了經濟數據。」

美國銀行財富管理 (U.S. Bank Wealth Management) 首席股票策略師 Terry Sandven 表示，「目前市場估值偏高，企業財測謹慎，通膨依然頑固，政府政策不確定，關稅談判持續，全球局勢緊張。所以整體而言，不確定性很高，這意味著市場波動將加劇。」