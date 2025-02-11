鉅亨網編譯段智恆 2025-02-11 21:30

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特斯拉執行長馬斯克曾在 1 月底告訴投資人將在今年 6 月前於德州推出「自動叫車服務」，根據外媒《autoevolution》周二 (11 日) 報導，該公司首席設計師 Franz von Holzhausen 日前在美國脫口秀主持人 Jay Leno 的節目上透露，將於今夏在德州奧斯汀推出 Cybercab 服務。

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Von Holzhausen 在節目中表示：「我們正在德州進行測試，並計劃在 6 月推出服務。這項技術讓人感覺像是未來，但它正在當下發生，每輛特斯拉汽車都具備這種能力。」

然而，von Holzhausen 並未透露更多關於 Cyber​​cab 服務的具體細節，包括在奧斯汀的營運規模以及是否計劃在未來幾個月內擴展到其他城市。

目前，特斯拉正面臨成長動力減弱的挑戰，該公司最近報告有史以來首次年度交付量下降，去年第四季度業績也未達華爾街分析師預期，而且還下調 2025 年展望。

在這種背景下，推出機器人計程車 (Robotaxi) 服務可能是特斯拉維持其兆美元市值的策略之一。透過展示其在人工智慧 (AI) 和自動駕駛領域的實力，特斯拉有望吸引投資人的目並重新激發市場熱情。