〈美股早盤〉投資人靜待Fed主席鮑爾證詞 主要指數開低

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-11 22:41

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美股主要指數周二 (11 日) 開低，投資人靜待聯準會 (Fed) 主席鮑爾赴國會作證。截稿前，道瓊工業指數跌逾 100 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數跌逾 50 點或近 0.3%，標普 500 指數跌近 0.3%，費城半導體指數跌近 0.2%。

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高盛資產配置研究主管 Christian Mueller-Glissmann 受訪時表示：「就資產配置而言，最好的方法是找到能保護你的資產。最大的挑戰是，從現在開始，這將變得困難得多，因為關稅非常具體。」

Fed 主席鮑爾本周將在國會接受參眾兩院的聽證，面對民主黨和共和黨議員的雙重壓力，涉及銀行監管、貨幣政策以及川普政府的經濟政策等關鍵議題。

此次聽證會適逢美國經濟面臨許多不確定因素之際。川普政府提出的貿易、稅收、移民和監管政策，讓 Fed 在控制通膨和維持就業市場穩定的努力更加複雜。

與此同時，Fed 內部也發生變動。負責金融監管的副主席巴爾已於上月宣布辭職，這替川普政府指派新的監管官員鋪平道路。

調查顯示，面對通膨上升的威脅，經濟學家預估 Fed 將等到下一季才會再次降息，而此前他們預測會在 3 月降息。自從川普去年 11 月贏得美國大選以來，經濟學家上調了通膨預測，因為他們擔心川普的政策，尤其是關稅政策，可能會重新引發經濟中的價格壓力。

在去年 9 月至去年 12 月期間累計降息 100 個基點後，包括 Fed 主席鮑爾在內會官員最近表示，他們「不急於」進一步降息。

法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 信貸及股票衍生品策略全球主管 Viktor Hjort 表示：「消費者物價指數 (CPI) 將是本周最重要的數據。風險是不對稱的；如果通膨走高，對信貸市場的影響要比通膨走低帶來的好處更大。」

Hjort 還說：「今天美國公債的拋售——雖然是溫和的——完全可以解釋為市場在重要數據公布前進行平倉。」

截至台北時間周二（11 日）22 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 1.01%，至每股 347.20 美元

特斯拉執行長馬斯克曾在 1 月底告訴投資人將在今年 6 月前於德州推出「自動叫車服務」。根據外媒《autoevolution》周二報導，該公司首席設計師 Franz von Holzhausen 日前在美國脫口秀主持人 Jay Leno 的節目上透露，將於今夏在德州奧斯汀推出 Cybercab 服務。

Meta(META-US) 早盤股價下跌 0.59%，至每股 713.20 美元

臉書母公 Meta 周一啟動裁員計畫，要裁掉數千人，主要針對績效不佳的員工，同時 Meta 也在積極尋找人才，以便在 AI 領域占據主導地位。知情人士透露，被裁員工通過電子郵件得知了消息，美國本土員工將獲得包括 16 周薪資在內的遣散費，且年資每滿一年多兩周薪水。

杜邦 (DD-US) 早盤股價上漲 4.58%，至每股 79.75 美元

杜邦公司周二調升 2025 年獲利財測，並第 4 季獲利也超出預期，因為這家工業材料製造商受益於電子產品的強勁需求以及其水和保護部門的復甦。美國製造業活動的改善和人工智慧 (AI) 技術所使用的半導體市場的不斷成長，提高了從事晶片製造、封裝和組裝業務的杜邦公司的利潤。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：