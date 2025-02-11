紐約Fed調查：1月長期通膨預期攀升 創去年5月以來新高

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-11 01:10

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美國紐約聯準銀行 (Federal Reserve Bank of New York) 周一 (10 日) 公布 1 月《消費者預期調查》(Survey of Consumer Expectations)報告顯示，消費者對長期通膨預期在該月小幅上升，達到去年 5 月以來新高。這是在川普宣布加徵關稅前出現的變化。

具體來看，1 月消費者對未來五年的通膨預期升至 3%，創 2024 年 5 月以來新高，去年 12 月為 2.7%；1 月一年和未來三年通膨預期均於去年 12 月的 3% 水準持平。通膨預期在近期的貨幣政策討論中變得尤為重要，因為川普政府計劃對美國最大貿易夥伴徵收關稅。

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川普本月初宣布對來自中國、墨西哥和加拿大的商品加徵關稅，雖然他隨後延後對墨西哥和加拿大的徵收關稅決定。

有幾位 Fed 官員近期表示，對由於關稅引發的物價上漲的應對措施將取決於通膨預期是否保持穩定。

與此同時，密西根大學日前公布的消費者調查初步結果也顯示，通膨預期有所上升。在該調查中，消費者對未來一年的通膨預期升至 4.3%，對未來五至十年的通膨預期升至 3.3%。

紐約 Fed 的調查結果顯示，消費者對未來一年內各項商品的通膨預期上升，包括汽油、食品、醫療保健、大學學費和租金等。調查還顯示，對未來一年的通膨預期存在較大分歧，25% 和 75% 分位數的預期差距達到 2023 年中以來最大值。

調查中的其他指標結果憂喜參半。1 月消費者對家庭支出成長的預期降至 4 年來最低，並且對自身財務狀況的悲觀情緒增強。然而，對於未來一年失業率會更高的可能性，消費者的預期則下滑至 2021 年 7 月以來新低。