紐約Fed調查：1月長期通膨預期攀升 創去年5月以來新高

美國紐約聯準銀行 (Federal Reserve Bank of New York) 周一 (10 日) 公布 1 月《消費者預期調查》(Survey of Consumer Expectations)報告顯示,消費者對長期通膨預期在該月小幅上升,達到去年 5 月以來新高。這是在川普宣布加徵關稅前出現的變化。