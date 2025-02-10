〈美股早盤〉主要指數開高 川普鋼鋁關稅提振製造商股價走揚

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-10 22:45

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美股主要指數周一 (10 日) 開高，先前美國總統川普表示將對進口鋼鐵加徵關稅後，美國鋼鐵製造商股價飆升，拉抬主要指數漲勢，從下周下跌的頹勢回升。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 50 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲近 160 點或近 0.9%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數漲 1.5%。

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Jefferies 國際的 Mohit Kumar 表示：「我們對關稅的看法是，它們會引起波動，是談判工具，最終結果不會像預期的那麼糟糕。」美股期貨的上漲表明，經歷標普 500 指數上周五下跌 1% 後，一些買家可能希望重新進場。

川普還表示，他將於本周二 (11 日) 或周三 (12 日) 宣布對所有國家徵收報復性關稅，幾乎立即生效，並將這些關稅與每個國家徵收的關稅保持一致。

市場研究公司 Reflexivity 總裁 Giuseppe Sette 表示：「我們當前確實處於一個未知領域。並非每天都會有政府如此果斷地行使行政權力，並同時採取如此多的行動。」

在川普最初透露報復性關稅計畫後，美股主要指數在上個交易日各自下跌約 1%，並在本周的開盤前收復部分失地。

根據上周五公布的美國就業報告，市場對聯準會 (Fed) 在 3 月保持利率不變的預期進一步加強，失業率降至 4% 可能給了 Fed 繼續暫停降息的理由，至少直到 6 月。

Fed 官員上周五表示，美國就業市場穩健，並指出川普的政策如何影響經濟成長和居高不下通膨尚未明確。

Fed 主席鮑爾將於本周二和周三前往美國國會作證。1 月的消費者物價指數 (CPI) 將於周三公布，並且在鮑爾作證當天之前發布。

截至台北時間周一（10 日）22 時許：

焦點個股：

Rivian(RIVN-US) 早盤股價上漲 1.48%，至每股 12.66 美元

電動車製造商 Rivian 周一表示，在結束與股東亞馬遜 (AMZN-US) 的獨家協議一年多後，將向美國各種規模的車隊開放其送貨車的銷售。Rivian 以其旗艦產品 R1S SUV 和 R1T 皮卡而聞名，其商用貨車的需求已超出亞馬遜的範圍，並且一直在用大型車隊進行測試。

麥當勞 (MCD-US) 早盤股價上漲 4.77%，至每股 308.33 美元

麥當勞周一公布的上季營收令人失望，因為當季剛開始幾周就爆發大腸桿菌疫情，導致其美國餐廳銷售低於預期。該公司股價在周一盤前交易下跌不到 1%。根據財報，上季調整後每股獲利 2.83 美元，符合預期；營收報 63.9 億美元，低於預期的 64.4 億美元。

波音 (BA-US) 早盤股價上漲 0.18%，至每股 181.82 美元

波音公司周一表示，它需要獲得更多來自印度的訂單，才會考慮在印度建立最後一條民用飛機裝配線；這可能會給印度政府希望這家美國飛機製造商在印度組裝商用飛機的希望潑上冷水。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

瑞銀資產管理美國增長及收益策略基金經理兼環球（瑞士除外）主動型多元資產主管 Nicole Goldberger 對美股的看法保持正面，認為美國經濟和消費者仍顯示出韌性，且企業獲利增長持續向好。Goldberger 指出，川普政府放寬監管和減稅的立場，將為商業環境帶來有利條件，因此她繼續看好美股及美國政府債券，預期美國市場將繼續跑贏其他市場。