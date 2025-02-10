川普加徵鋼鋁關稅 歐美製造商股價兩樣情

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-10 21:28

‌



美國總統川普將宣布對所有鋼鐵和鋁製品進口課徵 25% 的關稅，此舉引發股市震盪，尤其是對歐洲和亞洲鋼鐵製造商周一 (10 日) 的股價造成下行壓力。

川普表示，這項新關稅將與現有的金屬關稅並行，並且很快會針對進口美國商品的國家加徵對等關稅。此舉可能會引發多方面的貿易戰，尤其是歐盟已經表示可能會進行報復。

‌



在川普宣布的關稅影響下，歐洲鋼鐵製造商股價下滑。歐洲鋼鐵巨擘如安賽樂米塔爾 (ArcelorMittal) 和奧鋼聯 (Voestalpine) 的股價下跌 1.3% 至 2.5% 不等，而德國的蒂森克虜伯 (Thyssenkrupp) 和薩爾茨吉特 (Salzgitter) 的股價則變化不大。

另一方面，美國鋼鐵和鋁製造商的股價在周一美股開盤前大幅上漲，諾克 (Nucor)(NUE-US)、美國鋼鐵公司 (X-US) 和克里夫蘭鋼鐵 (Cleveland-Cliffs)(CLF-US) 的股價上漲 6% 至 10%，而世紀鋁業 (Century Aluminum)(CENX-US) 和美鋁 Alcoa(AA-US) 股價分別上漲 8.5% 和 5%。

據了解，川普的關稅決定被視為促使美國本土鋼鐵和鋁產業復甦的措施，儘管這也可能引發其他國家對美國商品的報復性關稅。美國目前對來自巴西、加拿大和墨西哥等國的鋼鐵進口依賴較大，而加拿大是美國鋁製品的主要來源國。這些國家可能會對美國的鋼鐵和鋁產品加徵關稅，從而影響美國與這些貿易夥伴的經濟關係。

儘管如此，一些專家認為川普的關稅政策可能會提高美國製造業的原材料成本，對於依賴進口鋼鐵和鋁的產業 (如汽車、國防、船舶等) 帶來不利影響。加拿大工業部長沈潘 (Francois-Philippe Champagne) 強調，加拿大的鋼鐵和鋁對美國的國防和製造業至關重要，並表示加拿大將繼續捍衛本國利益。