Lyft攜Mobileye推出自駕計程車服務 最快2026年在達拉斯啟動

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-10 23:50

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根據 TechCrunch 周一 (10 日) 報導，美國叫車平台 Lyft 計劃在 2026 年推出由 Mobileye 提供技術驅動的全自駕機器人計程車服務，首個市場選定美國達拉斯，未來將在其他城市拓展。這一消息正值 Lyft 公布去年第四季財報的前夕，與此同時其競爭對手 Waymo、Uber(UBER-US)在奧斯丁啟動商業化自駕計程車服務。

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報導指出，Lyft 與日本丸紅株式會社 (Marubeni Corporation) 建立合作關係，丸紅將擁有並資助裝有 Mobileye 技術的自駕車輛，這些車輛將出現在 Lyft 的叫車平台上。儘管 Lyft 尚未透露合作的車廠，但 Mobileye 的先進駕駛輔助技術已被奧迪、福斯、福特 (F-US)、通用汽車(GM-US) 等多家車企採用。

Lyft 並未披露初期在達拉斯投放的車輛數量，但該公司政策長 Jeremy Bird 表示，計劃在德州市場首發後，將進一步擴展至多個城市，在數年內部署數千輛自駕車。

丸紅的加入對 Lyft 來說是重要的一步，儘管丸紅過去並未在叫車領域有深厚背景，但該公司在其他行業的經驗使其具備管理大規模車隊的能力。Lyft 強調，與擁有車隊管理經驗的合作夥伴合作，有助於實現其「輕資產」(asset-light) 商業模式。

此外，Lyft 將利用其 Flexdrive 服務來協助丸紅管理車隊，這一服務可以將無車司機與租車需求對接，以保持車隊的高效運營。Bird 還透露，Lyft 目前正在與每一家主要的自駕車製造商進行合作談判，並希望在自駕車領域實現更大進展。

儘管如此，Lyft 在進軍自駕車領域的過程並不順利。該公司曾與 Motional 和 Argo AI 合作，計劃在拉斯維加斯推出機器人計程車服務，但這些計畫因合作夥伴的變動而未能順利推進。尤其是 Argo AI 在 2022 年關閉，Lyft 因此損失了 1.357 億美元。

儘管面臨競爭壓力，Bird 認為 Lyft 將專注於建立穩固的合作夥伴關係，並計劃在車隊管理、需求生成和市場平台等價值鏈領域發揮重要作用。