比亞迪免費提供駕駛輔助系統 挑戰特斯拉與中國競爭對手
鉅亨網編譯段智恆 2025-02-10 23:10
彭博周一 (10 日) 報導，比亞迪 (01211-HK) 將在幾乎所有未來車款配備先進的駕駛輔助功能且無須支付額外費用，這是該公司為挑戰特斯拉 (TSLA-US) 和中國本土競爭對手，在中國競爭激烈的電動車市場中奪取更多市占的一項舉措。
比亞迪將把其「天神之眼」(God’s Eye)駕駛輔助系統標配在中國售價人民幣 10 萬元 (約合 1.37 萬美元) 以上的車款，並且在包括海鷗 (Seagull) 掀背車在內的多款低價車款中推出。比亞迪還計劃將中國新創公司深度求索 (DeepSeek) 的開源人工智慧 (AI) 軟體整合進其車款，儘管尚未透露具體上線時間。
駕駛輔助技術已成為中國汽車製造商競爭的核心領域之一。比亞迪希望縮小與更先進對手，如小鵬汽車 (XPEV-US)，之間的技術差距。這一決策表明，即使是最實惠的車款也能搭載高階功能，進而推動銷量增長。
比亞迪董事長王傳福在公司深圳總部的活動中表示：「今年將是智慧駕駛的普及之年，未來兩到三年內，這將成為必備功能，就像安全帶或氣囊一樣。」
「天神之眼」系統於 2023 年首次亮相，依靠多個鏡頭和雷達感應器協助駕駛，提供代客停車、巡航和自動剎車等功能。
中國作為全球最大的汽車市場，在駕駛輔助技術的應用方面發展迅速，大多數製造商提供的是 2 至 3 級的駕駛輔助系統，能在駕駛過程中提供一定程度的幫助，如轉向和剎車等。
特斯拉則在等待中國批准其全自駕系統 (Full Self-Driving, FSD) 的測試，該系統需要駕駛者持續監控。比亞迪則聲稱，公司已經獲得中國首個 3 級輔助駕駛測試許可證。
比亞迪去年銷售逾 400 萬輛車，並依靠規模、數據優勢以及大量軟體工程師的支持，贏得競爭優勢。其他品牌的類似系統通常售價超過人民幣 15 萬元，而一些製造商會額外收費啟用駕駛輔助功能。比亞迪的「天神之眼」系統將標配在售價最低僅有人民幣 6.98 萬元的車款中。
隨著比亞迪去年承諾投資人民幣 1,000 億元開發先進技術，投資人對其智慧車計畫的關心不斷升高。比亞迪在香港股市的股價上周上漲 21%，市場普遍預期該公司將發布積極的技術更新。比亞迪的目標是今年交付最多達 600 萬輛汽車，並且在價格戰中擠壓了許多小型競爭對手的生存空間。
在 2022 年全面轉型為純電動和插電混合動力車後，比亞迪將重心轉向升級動力系統。去年，比亞迪推出可行駛超過 2,000 公里的混合動力車款，並預估今年將推出其鋰鐵磷刀片電池的後續產品，這將進一步提升續航、充電速度及耐用性。
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