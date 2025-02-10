比亞迪免費提供駕駛輔助系統 挑戰特斯拉與中國競爭對手

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-10 23:10

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比亞迪將把其「天神之眼」(God’s Eye)駕駛輔助系統標配在中國售價人民幣 10 萬元 (約合 1.37 萬美元) 以上的車款，並且在包括海鷗 (Seagull) 掀背車在內的多款低價車款中推出。比亞迪還計劃將中國新創公司深度求索 (DeepSeek) 的開源人工智慧 (AI) 軟體整合進其車款，儘管尚未透露具體上線時間。

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比亞迪董事長王傳福在公司深圳總部的活動中表示：「今年將是智慧駕駛的普及之年，未來兩到三年內，這將成為必備功能，就像安全帶或氣囊一樣。」

「天神之眼」系統於 2023 年首次亮相，依靠多個鏡頭和雷達感應器協助駕駛，提供代客停車、巡航和自動剎車等功能。

中國作為全球最大的汽車市場，在駕駛輔助技術的應用方面發展迅速，大多數製造商提供的是 2 至 3 級的駕駛輔助系統，能在駕駛過程中提供一定程度的幫助，如轉向和剎車等。

特斯拉則在等待中國批准其全自駕系統 (Full Self-Driving, FSD) 的測試，該系統需要駕駛者持續監控。比亞迪則聲稱，公司已經獲得中國首個 3 級輔助駕駛測試許可證。

比亞迪去年銷售逾 400 萬輛車，並依靠規模、數據優勢以及大量軟體工程師的支持，贏得競爭優勢。其他品牌的類似系統通常售價超過人民幣 15 萬元，而一些製造商會額外收費啟用駕駛輔助功能。比亞迪的「天神之眼」系統將標配在售價最低僅有人民幣 6.98 萬元的車款中。

隨著比亞迪去年承諾投資人民幣 1,000 億元開發先進技術，投資人對其智慧車計畫的關心不斷升高。比亞迪在香港股市的股價上周上漲 21%，市場普遍預期該公司將發布積極的技術更新。比亞迪的目標是今年交付最多達 600 萬輛汽車，並且在價格戰中擠壓了許多小型競爭對手的生存空間。