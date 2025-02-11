〈貴金屬盤後〉黃金飆破2900美元再刷新高 川普關稅威脅推升買盤

鉅亨網編譯陳又嘉 2025-02-11 05:29

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黃金價格周一 (10 日) 持續創下歷史新高，主要因美國總統川普 (Donald Trump) 釋出新關稅威脅，加劇市場對貿易戰與通膨的擔憂，推升避險買盤。

現貨黃金價格現貨黃金上漲 1.63%，報每盎司 2,934.8 美元。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 1.6%，報 2,934.40 美元。

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Marex 分析師 Edward Meir 表示，「顯然，這波漲勢的背後是關稅戰，這反映出全球貿易局勢的不確定性與緊張加劇。」

川普周日宣布，將對所有鋼鐵與鋁進口加徵 25% 關稅，並表示本周將進一步宣布徵收「對等關稅」，即針對其他國家徵收的關稅做出相應報復，且立即生效。

市場擔憂這些新關稅可能進一步推升美國通膨，投資人正密切關注本周稍晚將公布的美國消費者物價指數 (CPI) 與生產者物價指數 (PPI) 數據。

Meir 指出，若 CPI 和 PPI 數據低於預期，可能導致美元走軟，進一步推升金價；反之，若數據高於預期，將推升美國公債殖利率，可能對金價帶來一定壓力，但由於市場韌性、逢低買盤旺盛，影響可能有限。

此外，聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 預計將於周二與周三出席國會聽證會，市場也在關注他的政策立場是否會影響金價走勢。

Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 指出，自去年 12 月以來，黃金走出 45 度角的強勁上升趨勢，這種走勢可能形成自我實現預言 (self-fulfilling prophecy)，推動金價進一步上漲。他甚至預測，金價可能會挑戰 3,250 美元或 3,500 美元關口。

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