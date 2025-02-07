德國12月出口上升 工業生產下降

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-07 17:20

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德國 12 月出口成長，但工業產出下降幅度超過預期，顯示歐元區最大經濟體的前景仍不樂觀。

聯邦統計局周五 (7 日) 公布的數據顯示，出口額較上月增加 2.9%。由於中國需求疲軟，2024 年德國全年出口較 2023 年萎縮 1.0%。2024 年進口量則下降 2.8%，2024 年的外貿順差為 2412 億歐元。

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多重因素對德國經濟造成了影響，包括：來自國外的競爭加劇、高昂的能源成本、仍然偏高的利率及不明朗的經濟前景等，這些因素共同導致德國經濟在 2024 年出現連續第二年的萎縮。

政府預測，由於競爭力下降以及地緣政治和貿易緊張局勢加劇，今年出口將下降 0.3%，這將是連續第三年下降。

德國工業聯合會 (BDI) 表示，如果川普實施關稅威脅，德國這個以出口為導向的經濟體可能會在 2025 年萎縮近 0.5%。

與此同時，德國 12 月份的工業生產降幅超出預期，與上個月相比下降了 2.4%。分析師此前預計會下降 0.6%。

聯邦統計局表示，修正後的數據顯示，2024 年 11 月份的產量與 10 月份相比增長了 1.3%，低於先前報告的 1.5%。

ING 宏觀經濟全球主管 Carsten Brzeski 表示，工業生產仍然比疫情前水準低約 10%。

Brzeski 說：「今天的工業數據再次表明，工業一直是並將繼續拖累德國的增長。」

Capital Economics 首席歐洲經濟學家 Andrew Kenningham 表示，近期汽車產量可能會出現反彈，而利率下降可能會在未來幾個月支持企業投資。

但他指出，Ifo 指數等商業調查仍然非常低迷，而且自 12 月中旬以來歐洲天然氣價格的反彈將增加能源密集型企業的成本。