德國總理回應川普關稅威脅：歐盟將採取反制措施

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-04 10:00

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德國總理蕭茲周一（3 日）表示，如果美國政府對歐盟商品徵收額外關稅，歐盟將採取反制措施。

蕭茲表示：「作為一個強大的經濟區，我方可以掌控自己的事務，也可以用海關政策因應海關政策。我方必須而且將會這樣做。」他表示，歐盟可以採取行動。

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川普已多次放話要對歐盟出口美國的商品加徵關稅。他近日說，如果不在美國生產產品，就將面臨「數千億美元甚至數兆美元」的關稅。

歐盟委員會發言人周日說，歐盟對美國決定對進口自加拿大、墨西哥和中國的商品加徵關稅表示遺憾。關稅會造成不必要的經濟混亂，引發通貨膨脹，對各方都有害。

該發言人表示，開放市場和尊重國際貿易規則，對強勁和可持續的經濟成長至關重要。歐盟仍然致力於通過低關稅促進成長和經濟穩定，並維護一個強有力的、依據規則的貿易體系。