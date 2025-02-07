傳Shein倫敦掛牌面臨挑戰 估值下調至500億美元

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-07 19:40

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根據路透周五 (7 日) 援引 3 名知情人士消息報導，快時尚電商巨擘 Shein 目前正計劃在倫敦首次公開發行 (IPO)，然而由於面臨諸多挑戰，該公司已決定將其 IPO 估值調整至約 500 億美元，這比 2023 年融資時的估值降低近四分之一。

Shein 的估值調整主要受到美國政策變動的影響，特別是川普政府近期宣布取消「小額豁免」(de minimis) 規則。該規則曾讓 Shein 能夠將每單低於 800 美元的進口貨物免除關稅，這對於其最大市場——美國尤為重要。業界分析指出，這一政策的取消將對 Shein 的獲利造成打擊，並推高美國市場的產品價格，從而影響其競爭力。

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此外，Shein 原本計劃在 2023 年上半年完成倫敦上市，但由於英國金融監管機構 FCA 的審核延遲，上市進程也未按預期進行。儘管如此，Shein 仍希望在英國完成上市，並且期待英國政府對市場規則的改革能為其提供更有利的條件。根據消息來源，Shein 已於 2023 年 6 月向英國金融行為監理總署 (FCA) 提交保密上市申請，但該機構尚未批准。

Shein 的業務表現也受到來自競爭對手如 Temu 的威脅，根據 2023 年美國國會報告，Shein 和 Temu 兩家公司合計占美國日常包裹運輸量的 30% 以上。這些運輸多由「小額豁免」政策支持，而這一政策的取消無疑會給 Shein 的運營帶來更大的成本壓力。

Shein 的最終 IPO 估值將取決於「小額豁免」取消後對其業務的影響。儘管目前無法確定具體的影響範圍，但分析師普遍認為，這將對 Shein 的利潤和美國市場的價格策略構成挑戰。根據最新資料，Shein 的 2023 年募資估值為 660 億美元，比其 2022 年達到的最高估值低了三分之一。

Shein 的創始人許仰天來自中國，他迅速將 Shein 打造為全球快時尚電商領頭羊，打破了傳統零售業的運營模式。儘管面臨美國政策、競爭加劇和監管挑戰等多重困境，Shein 仍計劃依託倫敦上市來進一步擴大全球市場。