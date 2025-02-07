印度央行5年來首次降息 以刺激經濟

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-07 14:00

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在考量到全球風險加劇以及國內經濟成長趨緩的情況下，印度央行 (RBI) 新任總裁 Sanjay Malhotra 領導的貨幣政策委員會一致投票, 決定將基準附買回利率 (repo rate) 下調 25 個基點至 6.25%。

此次降息在廣泛預期之中，也是印度央行自 2020 年 5 月應對疫情導致的經濟衰退以來首次降息。

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央行將 2026 財年實質 GDP 成長預測設定為 6.7%，通膨率則下調至 4.2%。央行預計，今年 3 月結束的財政年度，實際 GDP 成長率將達到 6.4%，為四年來最差，此前預期為 6.6%，而通膨率仍維持在 4.8%。

此前，12 月份的通貨膨脹率已降至四個月低點 5.2%，但仍高於 4% 的目標。

印度股市下跌，基準 Nifty 50 指數下跌 0.5%。 10 年期公債殖利率上升超過 4 個基點，至 6.7%。

Malhotra 表示，成長與通膨的動態「為關注成長提供了空間」，印度央行將「毫不含糊地專注於讓通膨與目標持久一致，同時支持成長」。

貨幣政策委員會也投票決定維持貨幣政策的「中性」立場，Malhotra 表示這將為央行提供彈性。

Malhotra 重申央行對貨幣的立場，表示外匯干預旨在抑制過度波動，但印度央行並未設定具體的目標位或區間。他指出，雖然預計經濟成長將從 9 月結束的第二季度的低點回升，但仍「遠低於去年同期」。

此次降息是 Malhotra 上任以來首次重大政策舉措。與前任總裁達斯 (Shaktikanta Das) 不同，消息人士稱 Malhotra 可能採取更放任的態度。