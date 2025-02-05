德國航運巨擘赫伯羅德：能應對美中關稅影響

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-05 19:45

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根據路透周三 (5 日) 報導，德國貨櫃航運公司赫伯羅德 (Hapag-Lloyd) 執行長 Rolf Habben Jansen 表示，該公司能夠應對美國對中國產品徵收關稅的挑戰。

Habben Jansen 在周三發表的評論中表示：「現在談論按下恐慌按鈕還為時過早。」當時美國對中國產品徵收額外的 10% 關稅。這些評論是在美國總統川普提出讓美國接管加薩走廊 (Gaza Strip) 的提案之前發表的。

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他表示：「幸運的是，我們能夠在運輸流向發生變化時做出反應。」他補充說，可預見的事件比突發的事件更容易處理，例如 2023 年 11 月紅海危機，當時伊朗支持的武裝組織「青年運動」(Houthi) 對通過蘇伊士運河的船隻發動襲擊。

Habben Jansen 表示，川普對中國徵收的關稅至今不應該對貨物流向產生太大影響。他指出，在川普的第一任期 (2017 年至 2021 年) 期間，儘管也徵收關稅，但全球貿易仍然發展良好。

他還說：「美國總統也希望美國經濟成長，為此他們將需要更多的商品。」Habben Jansen 預測，航運業作為貿易的指標以及全球經濟的健康測量標準，運輸量有可能在 2025 年成長 2.8% 到 3%。

他補充說，赫伯羅德的成長預料會略高於產業平均水準。該公司與丹麥同行馬士基 (Maersk) 於 2 月 1 日啟動「Gemini」合作計畫，將 340 艘船隻匯聚於 7 條貿易走廊中。