神基攜手德國MAHLE 布局汽車維修診斷市場

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-02-05 11:43

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神基控股 (3005-TW) 宣布，旗下子公司神基科技與德國汽車零件大廠馬勒集團子公司 MAHLE Aftermarket 合作，以搭載 Android 作業系統的 Getac 強固型硬體設備為基礎，共同開發全新汽車維修診斷工具。

神基控股暨神基科技董事長黃明漢表示，與 MAHLE Aftermarket 一起提供滿足汽車售後市場所需的強固型解決方案，目標是運用創新的數位科技，協助全球各地的維修廠快速高效地解決日常挑戰。

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MAHLE Aftermarket 希望透過可靠的技術供應商，能助益其全球市場營運，也能積極協助其達成科技創新的使命；雙方此次共同開發的全新汽車售後市場工具，採用了強固型硬體解決方案，適用於多品牌專業維修廠，讓獨立維修廠能保證維持高品質標準。

汽車維修廠經常面臨粉塵、油脂、濕氣及溫度變化等挑戰，需要一套完整解決方案，包括一台精巧且強固耐用的 Android Enterprise Recommended 認證平板電腦，並兼具便攜性、行動性、多樣功能及各式配件，以協助維修廠更高效地解決日常挑戰。