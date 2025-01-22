德國央行稱經濟復甦尚未明朗 年初通膨壓力仍高

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-22 21:22

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德國中央銀行聯邦銀行 (Bundesbank) 在周三 (22 日) 公布的月報中表示，德國經濟目前不太可能出現有意義的復甦。經過兩年的經濟萎縮以及最近幾季幾乎沒有成長，「歐洲經濟火車頭」的前景仍然充滿不確定性。

德國央行指出：「2025 年第一季，德國經濟不太可能走出長期的停滯期。」報告中提到，製造業疲弱以及不確定性正壓抑私人消費。

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曾是歐洲經濟引擎的德國，現在正面臨汽車和化學工業的結構性轉型挑戰。2024 年政局動盪進一步削弱了信心、投資和消費。

不過歐洲央行 (ECB) 的降息政策帶來一些緩解。隨著通膨接近 2%，決策者計畫在下周再次降低借貸成本，去 4 年已經進行 4 次降息，將存款利率降至 3%。

德國央行表示，德國的物價壓力「可能在年初仍然較高」。碳排放價格上漲、全國公共交通運營和私人健康保險等因素是其中部分原因。