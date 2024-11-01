颶風、波音工人罷工影響 美10月非農就業僅新增1.2萬人

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-01 20:49

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美國勞工統計局 (BLS) 周五 (11/1) 公布數據顯示，10 月就業成長幾乎停滯，非農新增就業人數創下 2020 年以來新低，主要是受到波音 (BA-US) 工人罷工打壓製造業、颶風影響就業調查回覆率。

儘管如此，經濟學家認為 10 月就業數據疲軟不僅是受到天災影響，的確也有其他數據放緩的地方，因此不會影響聯準會 (Fed) 下周降息腳步。市場繼續押注 Fed 下周將降息 1 碼(25 個基點)，12 月再次降息 1 碼。

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具體來看，10 月非農就業僅新增 1.2 萬人，主要是受到颶風和罷工影響，遠低市場預期的 10.6 萬人，前值自 25.4 萬人大幅下修至 22.3 萬人；10 月失業率持穩在 4.1%，符合市場預期與前值持平。

受風災和罷工影響，美 10 月非農就業僅新增 1.2 萬人，遠低預期。(圖：ZeroHedge)

美國 10 月非農就業報告：

非農新增就業報 1.2 萬人，預期 10.6 萬人，修正後前值 22.3 萬人

失業率報 4.1%，預期 4.1%，前值 4.1%

平均每周工時報 34.3 小時，預期 34.2 小時，前值 34.3 小時

平均每小時薪資年增率報 4.0%，預期 4.0%，修正後前值 3.9%

平均每小時薪資月增率報 0.4%，預期 0.3%，修正後前值 0.3%

勞動參與率報 62.6%，預期 62.7%，前值 62.7%

10 月實際就業新增人數恐下修成負數

先前的非農就業數據再次大幅下修，8 月新增就業人數從 15.9 萬修正至 7.8 萬人，下修 8.1 萬人；9 月就業人數則從 25.4 萬修正至 22.3 萬人，下修 3.1 萬人。經修正後，8、9 兩月的就業人數比未修正前減少 11.2 萬人，整體來看在過去 9 個月中有 7 個月的數據遭到下修，甚至有分析預估 10 月數據會被下修至負值。

過去多個月非農就業人數遭到下修。(圖：ZeroHedge)

除此之外，雖然總新增就業人數勉強為正，但如果排除 4 萬個政府就業人數，民間企業新增就業實際上是負的，為 - 2.8 萬，低於上個月修正前的 22.3 萬，也是自 2020 年 12 月以來的首次負成長。

(圖：ZeroHedge)

分析指出，新增就業人數大幅下滑的原因除了波音罷工外，在颶風「海倫」(Helene) 和「密爾頓」(Milton) 的影響下，10 月受訪調企業的回覆率遠低平均水準。

BLS 聲明表示，颶風可能影響某些行業的就業，不過無法量化颶風對全美就業人數、工時或收入的影響，至於對美國的整體失業率沒有明顯影響。

然而有媒體稱，儘管無法量化颶風影響，但該機構居然能計算出因天氣因素無法工作的人數飆升至史上第三高，新增 51.2 萬人，譏諷只是找藉口搪塞給天災影響。

BLS 報告顯示，10 月因天氣狀況無法工作的人數新增 51.2 萬人。(圖：ZeroHedge)

製造業大大拖累就業成長

製造業嚴重拖累就業人數成長。(圖：ZeroHedge)

觀察報告細項，醫療保健業新增就業人數 5.2 萬；政府部門就業人數持續呈上升趨勢，新增 4 萬名就業人口，成長率維持穩定。

另外專業及商業服務領域，10 月份臨時救助服務就業人數減少 4.9 萬人。自 2022 年 3 月達到高峰以來，臨時救助服務就業人數已減少了 57.7 萬人。

至於製造業就業則減少 4.6 萬人，其中運輸設備製造業就業機會減少 4.4 萬人，主要是由於罷工活動造成的；建築業就業人數變化不大，新增 8 千人。

失業率悄悄走高 薪資增速略高預期

值得注意的是，失業率實際上攀升近 0.1% 至 4.14%，儘管四捨五入下失業率與 9 月的 4.05% 持平。該月失業率的上升是由於裁員增加 16.6 萬人和再次失業人數新增 10.8 萬，此外平均失業時間從 22.6 周上升到 22.9 周。

美國 10 月失業率悄悄走高。(圖：ZeroHedge)

至於薪資方面成長略高預期，10 月平均時薪單月成長 0.4%，高於預期的 0.3%，高於 9 月向下修正的 0.3%，前值為 0.4%。按年來看，薪資成長 4.0%，符合預期，高於向下修正的 3.9%，前值為 4.0%。

10 月薪資增速攀升。(圖：ZeroHedge)

專家看法

FWDBONDS 首席經濟學家 Christopher Rupkey 表示：「在下周的大選之前，美國和市場需要一份關於經濟的澄清性報告來回答選民是否比 4 年前生活得更好。我們可以排除的一件事是，非農新增就業人數的大幅放緩並不意味著經濟正處於一個臨界點，有掉下懸崖、陷入衰退的危險。」

彭博經濟學家 Anna Wong、Stuart Paul、 Eliza Winger、Estelle Ou 認為，10 月份的就業數據疲軟，不僅是因為颶風，還有其他地方經濟放緩的跡象。這份就業報告可能會讓 Fed 在 11 月和 12 月的會議上繼續降息 1 碼。

Sit Investment Advisors 分析師 Bryce Doty 表示，這份報告挫傷上月報告帶來的熱情 (就業人數強勁成長)，預料 Fed 下周只會降息 1 碼，因為經濟仍不太可能陷入衰退。受此消息影響，短期公債殖利率將回落，殖利率曲線應趨陡。

根據芝商所 FedWatch 工具，Fed 在下周貨幣政策會議決定降息 1 碼的機率高達 99.7%，降息 2 碼 (50 個基點) 機率僅 0.3%；12 月續降 1 碼機率為 82.4%，維持利率不變機率為 17.3%。