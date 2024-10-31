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美上周初領失業金人數降至21.6萬 寫5個月新低

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-31 23:20

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美上周初領失業金人數降至21.6萬 寫5個月新低(圖：REUTERS/TPG)

美國勞工部 (DOL) 周四 (31 日) 公布數據顯示，隨著颶風影響消退，上周申請失業金人數有所下滑，降至 5 個月低點。

(圖：ZeroHedge)
美上周初領失業金人數降至 5 個月低點。(圖：ZeroHedge)

截至 10 月 26 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 21.6 萬人，低於市場預期的 22.9 萬，較修正後前值 22.8 萬人減少 1.2 萬人，4 周移動平均值報 23.65 萬人。

截至 10 月 19 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 186.2 萬人，低於市場預期的 189 萬人，較修正後前值 188.8 萬人減少 2.6 萬人，4 周移動平均值報 186.925 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)
上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

颶風「海倫」(Helene) 和「密爾頓」(Milton) 影響後本月初領失業金人數比以往更加波動，此外波音 (BA-US) 持續數周的罷工可能導致工人休假，進一步模糊就業市場的潛在趨勢。

據職業介紹公司 Challenger， Gray & Christmas 稱，美國雇主 10 月份宣布裁員近 55,600 人，其中波音公司計劃裁員 17,000 人。到目前為止，2024 年宣布的削減幅度比去年同期高出 3.7%。

Challenger 在一份報告中表示，今年迄今的招聘計劃約為 750,300 人，是自 2016 年以來新低。

隨美國就業市場降溫，相關數據重要性超過通膨，成為市場最留意的指標，決策者和投資人以此評估是否釋出更多美國經濟軟著陸的訊號。

最新非農就業報告將於本周五 (11/1) 揭曉，市場預估 10 月非農新增就業人數為 10 萬人、失業率持穩在 4.1%。

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