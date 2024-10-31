美9月PCE年升2.1% 符合預期

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-31 21:02

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美國商務部周四 (31 日) 公布數據顯示，9 月個人消費支出 (PCE ) 物價指數年增 2.1%，創 2021 年初以來新低，符合市場預期，前值自 2.2% 小幅上修至 2.3%；按月來看成長 0.2%，符合市場預期，略高前值 0.1%。數據顯示美國核心通膨指標加速，消費者支出回升，聯準會 (Fed) 對未來降息將持謹慎態度。

聯準會 (Fed) 最青睞的通膨指標、剔除能源和食品價格後的 9 月核心 PCE 年增 2.7%，略高市場預期的 2.6%，不過與前值 2.6% 持平；按月來看成長 0.3%，為今年 4 月以來新高，符合市場預期，前值自 0.1% 上修至 0.2%。

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同日公布的另一份數據顯示，美國 9 月個人支出月增 0.5%，略高市場預期的 0.4% ，較修正後前值 0.3% 加速成長，而經通膨調整後月增率報 0.4%，高於市場預期的 0.2%，遠超前值 0.1% ；9 月個人收入月增率從 8 月的 0.2% 升至 0.3%，符合市場預期。

9 月核心 PCE 月增率出現 4 月以來的最快單月增速，支撐 Fed 在上月大幅降息後放緩降息。此次公布的數據替一個月來主要經濟數據的上行畫上了句號，暗示未來幾個月 Fed 在降息方面將採取謹慎態度。

數據公布後，美股主要指數期貨持穩，短期利率期貨跌幅收窄，市場預期 Fed 將在 11 月及 12 月各降息 1 碼 (25 個基點)。