美9月JOLTS職位空卻數降至744.3萬 創逾3年新低

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-30 00:00

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美國 9 月職位空缺數降至 2021 年初以來新低，而且企業裁員有所增加、自主離職人數減少，報告發出美國就業市場放緩訊號。

美國勞工統計局 (BLS) 周二 (29 日) 公布職位空缺和勞動力流動調查 (JOLTS)顯示，9 月職位空缺數降至 744 萬個，遠低於經濟學家預期的 798 萬個，8 月前值自 804 萬大幅下修至 786.1 萬個。

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美 9 月 JOLTS 職位空卻數降至 744.3 萬，創逾 3 年新低。(圖：ZeroHedge)

自 2022 年 3 月創下 1,218 萬個職位空缺數的紀錄以來，雖然期間偶爾有反彈，但大致呈現穩定下降的態勢，因為聯準會 (Fed) 大幅升息導致需求放緩。

最新的 JOLTS 報告顯示，各產業的職缺大致減少，經歷夏季高峰期後，一些產業的放緩是可以預料到的，其中最明顯的是醫療保健和社會救助、政府、住宿和餐飲服務，而 9 月金融和保險的職缺逆勢增加。

值得注意的是，9 月職缺數比失業工人數多 69 萬人，職缺與失業人數之比為 1.1，Fed 密切留意這一數據。該數據在過去兩年多的時間裡，整體趨勢下降。2022 年 3 月時這一比例創下超過 2 的紀錄水準，而在新冠疫情前為 1.2，目前已略低於疫情前的水準。

9 月職缺數比失業工人數多 69 萬人。(圖：ZeroHedge)

與此同時，報告顯示裁員人數升至 2023 年 1 月以來新高。9 月自主離職人數減少，降至 307.1 萬人，較 8 月下降 10.7 萬人。自主離職的人數越高，表示勞動市場越緊張，工人們有信心離開目前的工作以尋求更好的機會，反之亦然。處於低位的自主離職人數說明，美國人對自己在當前市場上找到其他工作或獲得薪資更高的新工作的信心不足。

本次 JOLTS 報告的一個亮點是企業招聘。9 月招聘數反彈 12.3 萬，至 555.8 萬，為 5 月以來新高，但從 2021 年的高峰來看，整體趨勢下降。

9 月招聘數反彈 12.3 萬，至 555.8 萬，為 5 月以來新高。(圖：ZeroHedge)

伴隨著美國就業市場降溫，相關數據重要性超過通膨，成為市場最留意的指標，決策者和投資人以此評估是否釋出更多美國經濟軟著陸的訊號。先前由於擔心美國勞動市場持續惡化，Fed 在 9 月大舉降息 2 碼 (50 個基點)。