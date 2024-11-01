美10月ISM製造業指數降至46.5 創15個月新低

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-01 23:44

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美國 10 月製造業活動連續第七個月萎縮，擴張速度為 2023 年 7 月以來新低，原因是該月兩場颶風限制部分地區製造業生產。具體來看，美國供應管理協會 (ISM) 周五 (11/1) 公布 10 月製造業指數報 46.5，低於經濟學家預期的 47.6，也不及 9 月前值 47.2，連續第七個月低於 50 榮枯線。

美 10 月 ISM 製造業指數降至 46.5，創 15 個月新低。(圖：ZeroHedge)

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不過有分析認為製造業似乎沒有數據顯示的這麼疲軟，因為美國第三季商品支出以一年半以來最快速度成長。儘管借貸成本上升，商品支出仍保持穩定，而且由於聯準會 (Fed) 已經開始降息，商品支出還可能進一步攀升。

美國 10 月 ISM 製造業指數細項：

新訂單指數報 47.1，前值 46.1

生產指數報 46.2，前值 49.8

僱傭指數報 44.4，前值 43.9

供應商交貨指數報 52.0，前值 52.2

存貨指數報 42.6，前值 43.9

客戶端存貨指數報 46.8，前值 50.0

價格指數報 54.8，前值 48.3

未完成訂單指數報 42.3，前值 44.1

出口訂單指數報 45.5，前值 45.3

原物料進口指數報 48.3，前值 48.3

圖：ISM

觀察報告細項，10 月新訂單指數自 9 月的 46.1 升至 47.1，不過生產指數卻從 9 月的 49.8 掉到 46.2，為 2021 年 4 月以來最大單月降幅，可能是受到波音 (BA-US) 工人罷工影響，對供應商生產造成連鎖反應。

另外，僱傭指數從 9 月的 43.9 略升至 44.4，工廠就業情況略有改善，不過仍處在低迷水準。

同日稍早美國勞工統計局 (BLS) 公布數據顯示，10 月非農就業僅新增 1.2 萬人，主要受到颶風和波音工人報工影響，其中該月因惡劣天氣無法工作的人數達到 51.2 萬，另外 140.9 萬人因惡劣天氣只能找兼職工作。

BLS 報告還顯示，10 月製造業就業人數減少 4.6 萬人，反映運輸設備製造業就業人數減少 4.4 萬人，主要是受到波音罷工影響，4.6 萬的降幅也是自 2020 年 4 月以來最大。

至於通膨方面，10 月價格指數自 9 月的 48.3 躍升至 54.8，透露物價上升趨勢；供應商叫貨指數從 9 月的 52.2 降至 52，表明交貨速度放緩。

10 月價格指數自 9 月的 48.3 躍升至 54.8，透露物價上升趨勢。(圖：ZeroHedge)

標普全球市場情報公司首席商業經濟學家 Chris Williamson 卻對報告表示樂觀，他稱雖然製造業持續低迷，但目前的疲軟其可能是短暫，颶風、罷工影響會在 11 月慢慢淡化。