美10月ISM製造業指數降至46.5 創15個月新低
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-01 23:44
美國 10 月製造業活動連續第七個月萎縮，擴張速度為 2023 年 7 月以來新低，原因是該月兩場颶風限制部分地區製造業生產。具體來看，美國供應管理協會 (ISM) 周五 (11/1) 公布 10 月製造業指數報 46.5，低於經濟學家預期的 47.6，也不及 9 月前值 47.2，連續第七個月低於 50 榮枯線。
不過有分析認為製造業似乎沒有數據顯示的這麼疲軟，因為美國第三季商品支出以一年半以來最快速度成長。儘管借貸成本上升，商品支出仍保持穩定，而且由於聯準會 (Fed) 已經開始降息，商品支出還可能進一步攀升。
美國 10 月 ISM 製造業指數細項：
- 新訂單指數報 47.1，前值 46.1
- 生產指數報 46.2，前值 49.8
- 僱傭指數報 44.4，前值 43.9
- 供應商交貨指數報 52.0，前值 52.2
- 存貨指數報 42.6，前值 43.9
- 客戶端存貨指數報 46.8，前值 50.0
- 價格指數報 54.8，前值 48.3
- 未完成訂單指數報 42.3，前值 44.1
- 出口訂單指數報 45.5，前值 45.3
- 原物料進口指數報 48.3，前值 48.3
觀察報告細項，10 月新訂單指數自 9 月的 46.1 升至 47.1，不過生產指數卻從 9 月的 49.8 掉到 46.2，為 2021 年 4 月以來最大單月降幅，可能是受到波音 (BA-US) 工人罷工影響，對供應商生產造成連鎖反應。
另外，僱傭指數從 9 月的 43.9 略升至 44.4，工廠就業情況略有改善，不過仍處在低迷水準。
同日稍早美國勞工統計局 (BLS) 公布數據顯示，10 月非農就業僅新增 1.2 萬人，主要受到颶風和波音工人報工影響，其中該月因惡劣天氣無法工作的人數達到 51.2 萬，另外 140.9 萬人因惡劣天氣只能找兼職工作。
BLS 報告還顯示，10 月製造業就業人數減少 4.6 萬人，反映運輸設備製造業就業人數減少 4.4 萬人，主要是受到波音罷工影響，4.6 萬的降幅也是自 2020 年 4 月以來最大。
至於通膨方面，10 月價格指數自 9 月的 48.3 躍升至 54.8，透露物價上升趨勢；供應商叫貨指數從 9 月的 52.2 降至 52，表明交貨速度放緩。
標普全球市場情報公司首席商業經濟學家 Chris Williamson 卻對報告表示樂觀，他稱雖然製造業持續低迷，但目前的疲軟其可能是短暫，颶風、罷工影響會在 11 月慢慢淡化。
他還提到，製造業對未來展望的信心比 5 月以來的任何時候都還要樂觀，一旦美國總統大選的不確定性因素消除，需求將會回升。
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