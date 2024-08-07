〈財報〉馬士基Q2淨利大減逾4成 上調資本支出

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-07 20:06

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全球航運巨擘馬士基 (Maersk) 周三 (7 日) 公布 2024 會計年度第二季財報，儘管該季稅前息前利潤 (EBIT) 從第一季的 1.4% 大幅升至 7.5%，但由於紅海危機造成的全球供應鏈中斷影響，該季淨利年減 45.1%，整體獲利能力與去年同期相比大幅下降。

展望未來，馬士基預估未來幾季全球貨櫃航運需求成長將會放緩，因為市場風險續存。不過該公司也表示，受到歐洲、新興市場和中國強勁出口等因素提振需求，今年上半年全球貨櫃航運需求比去年同期成長約 7%，預料今年全球貨櫃市場全年運量將成長 4% 至 6%。

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值得注意的是，該公司加速船隊更新計畫將讓資本支出加速成長，預料在 2024 至 2025 年期間增加 10 億美元，達到 100 億至 110 億美元，遠高於公司先前預估的 90 億至 100 億美元區間。

據了解，馬士基正在簽署 50 至 60 艘新貨櫃輪訂單，預料於 2026 年至 2030 年交付，取代舊船保持整體運能穩定。

消息傳出後，馬士基丹麥股價應聲下跌，但截稿前跌幅從先前 4.5% 收窄至 1.51%。

根據財報，馬士基第二季 (4 至 6 月) 淨利年減 45.1% 至 7.98 億美元，遠低去年同期的 14.5 億美元，也不及 FactSet 估計的 7.81 億美元、營收降至 127.7 億美元，遜於去年同期的 129.8 億美元；該季稅前息前折舊攤銷前獲利 (EBITDA) 報 21.4 億美元。

圖：馬士基 2024 會計年度第二季財報

該公司表示，包括海運 (Ocean)、物流服務 (Logistics & Services)、碼頭 (Terminals) 在內業務運量均有所成長，然而紅海局勢的壓力掩蓋了這些成果。運費上漲和供應鏈中斷增加成本，儘管營運有所改善但仍影響獲利。

儘管如此，紅海危機、貨櫃需求亮眼、亞洲和中東部分港口壅塞，帶動航運費率攀升，使海運部門的第二季獲利優於第一季和去年第四季。

馬士基本月初宣布調升年度展望，為 5 月以來第三次上修，預期今年 EBITDA 將在 90 億至 110 億美元，然而地緣政治緊張局勢可能繼續影響獲利。

馬士基執行長柯文勝 (Vincent Clerc) 表示：「紅海局勢仍然根深蒂固，給全球供應鏈帶來持續壓力，預料目前這種狀況會持續到今年下半年。不過公司已在所有業務投資額外設備應對，會在中段期間繼續支持客戶。」